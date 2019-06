Una "Súper" paliza Deportes 15 de junio de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO NA CON AUTORIDAD./ El equipo argentino ganó 52 a 10.

Con un dominio absoluto, más allá de la formación alternativa, Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, apabulló ayer a Sunwolves de Japón por 52 a 10 (14-10 parcial primer tiempo) en el último partido de la fase regular disputado en el estadio "José Amalfitani". Recordemos que no fue de la partida el rafaelino Mayco Vivas, quien tuvo descanso dispuesto por el staff comandado por Gonzalo Quesada, que presentó doce cambios en relación al compromiso anterior.

El equipo argentino marcó siete tries, dos de Sebastián Cancelliere, Santiago Carreras, Ramiro Montoya, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni y Javier Ortega Desio, y contó además con try penal a favor. El apertura Domingo Miotti sumó cinco conversiones.

Jaguares deberá esperar rival para los cuartos de final, al que recibirá el próximo viernes 21 en Liniers, y tiene chances que -de ganar- pueda definir las semifinales también de local.

Con el segundo puesto asegurado en la tabla general, fue la mejor temporada regular de Jaguares desde que disputa el Súper Rugby desde hace cuatro años, ya que lideró con holgura la Conferencia Sudafricana.