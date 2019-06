Brasil abrió con goleada Deportes 15 de junio de 2019 Redacción Por COPA AMERICA

El seleccionado de Brasil, anfitrión y con la baja sensible de su máxima estrella, el delantero Neymar, goleó este viernes 3 a 0 a Bolivia, en el partido que abrió la 46ta edición de la Copa América de fútbol. El encuentro del grupo A se jugó en el estadio Morumbí, de San Pablo, y contó con una terna arbitral argentina: Néstor Pitana, de juez principal, y Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti, como asistentes.

El primer tiempo culminó sin goles y con un pobre nivel del local, que se fue abucheado por sus hinchas. En el complemento, Brasil salió con otra actitud y se puso rápidamente 2 a 0 con dos goles de Coutinho. El primero de ellos, de penal que fue sancionado a través del VAR.

Cerca del final del cotejo, el recién ingresado Everton dibujó un golazo con un remate desde afuera del área que se clavó en un ángulo.Así, el equipo de Tité pudo sacarse de encima el debut que no había arrancado bien y terminó goleando para tranquilizar a sus hinchas, que al cabo del primer tiempo habían silbado a su equipo.



EN PORTO ALEGRE

Este sábado se enfrentarán desde las 16 en el Arena do Gremio de Porto Alegre, los seleccionados de Perú y Venezuela en un partido válido por el grupo A que será dirigido por el colombiano Wilmer Roldán.



SOBRIA INAUGURACION

La ceremonia de apertura de la Copa América tomó diez minutos, tuvo a 400 personas en escena, con los colores, símbolos culturales y banderas de los tradicionales participantes sudamericanos, además de las convidadas. El despliegue fue colorido y luminoso, con fuegos artificiales, pero con sobriedad y rapidez, en comparación a la apertura de otros torneos internacionales.