Fabio Quartararo fue el mejor del viernes en Cataluña

PRENSA MOTOGP FABIO QUARTARARO. El francés desafía a los españoles en el GP de Cataluña.

Fabio Quartararo (Yamaha) quiere patear el tablero este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, que se disputa en el circuito de Montmeló.

Ayer, el juvenil piloto francés, se quedó con el mejor tiempo al cabo de las dos tandas de prácticas libres que realizó MotoGP, relegando al italiano Andrea Dovizioso (Ducati) y al japonés Takaaki Nakagami (Honda).

Marc Máquez (Honda), que se perfila como favorito ante su gente, fue el más veloz en la sesión inicial, pero no logró repetir en la segunda, quedando en definitiva en el noveno lugar en las prácticas combinadas.

En Moto2, señaló el mejor registro el suizo Thomas Luthi (Kalex), en tanto que en Moto3, el más veloz fue el español Alonso López (Honda), ubicándose en cuarto lugar el argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

MotoGP: 1º Fabio Quartararo (Yamaha), en 1m40s803; 2º Andrea Dovizioso (Ducati) a 281 milésimas; 3º Takaaki Nakagami (Honda) a 302; 4º Pol Espargaró (KTM) a 314; 5º Francesco Bagnaia (Ducati) a 392; 6º Franco Morbidelli (Yamaha) a 438; 7º Valentino Rossi (Yamaha) a 441; 8º Danilo Petrucci (Ducati) a 520; 9º Marc Márquez (Honda) a 613 y 10º Cal Crutchlow (Honda) a 623.

Moto2: 1º Thomas Luthi (Kalex), en 1m44s870; 2º Alex Márquez (Kalex) a 60 milésimas; 3º Jorge Navarro (Speed Up) a 67; 4º Augusto Fernández (Kalex) a 109; 5º Enea Bastianini (Kalex) a 177; 6º Xavi Vierge (Kalex) a 232; 7º Nicolo Bulega (Kalex) a 261; 8º Remy Gardner (Kalex) a 277; 9º Lorenzo Baldassarri (Kalex) a 282 y 10º Luca Marini (Kalex) a 348.

Moto3: 1º Alonso López (Honda), en 1m50s444; 2º Sergio García (Honda) a 17 milésimas; 3º Lorenzo Dalla Porta (Honda) a 46; 4º Gabriel Rodrigo (Honda) a 47; 5º Tatsuki Suzuki (Honda) a 208; 6º Darryn Binder (KTM) a 210; 7º Can Oncu (KTM) a 298; 8º Romano Fenati (Honda) a 463; 9º Albert Arenas (KTM) a 475 y 10º Niccoló Antonelli (Honda) a 526.

Cronograma: hoy se realizarán estas actividades, de 04:00 a 04:40 FP3 Moto3; de 04:55 a 05:40 FP3 MotoGP; de 05:55 a 06:35 FP3 Moto2; de 07:35 a 08:15 Q Moto3; de 08:30 a 09:50 Q MotoGP y de 10:05 a 10:45 Q Moto2.