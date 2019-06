Bahía recibe la magia de Messi

(Periodista acreditado para LA OPINION, Copa América 2019).- Es moneda corriente por estos tiempos, anunciar los principales torneos internacionales desde el peso de las figuras más emblemáticas del mundo del fútbol, acaso por tratarse de un juego colectivo, no sea demasiado justo, sin embargo, el mundo del marketing escribe las actuales condiciones y justamente son las individualidades, aquellas que más impacto generar y más tickets venden.

Brasil no es una excepción, ya vivimos estas previas en el Mundial 2014 y en los Juegos Olímpicos organizados dos años más tarde en Rio y la inclinación a ponerle nombres propios a la publicidad de estos eventos, también resulta un clásico, en consecuencia, la imagen de Lionel Messi es sin dudas el aliciente principal de esta nueva edición de la Copa América.

La sensible baja de Neymar, otra celebridad por estos lares, bajó la autoestima del brasileño promedio, no tanto por la influencia del jugador del PSG, que en los últimos tiempos estuvo más preocupado por la recuperación de sus lesiones y otros escándalos, que por conducir a su equipos y su selección, no obstante, este aciago momento, sigue gravitando emocionalmente como ningún otro, en el corazón de los torcedores y su ausencia para este torneo, resulta complejo de reemplazar en ese aspecto.



SEÑALES POSITIVAS

Lionel Scaloni, debutará como entrenador principal en un torneo de esta importancia, en realidad lo hará por primera vez, en todos los sentidos, algo que resulta paradójico para el futbol de nuestro país, que a pesar de tanta historia y de haber presentado al futbol mundial una gran constelación de entrenadores, su equipo mayor en esta oportunidad, esté en manos de un nobel hombre, que busca un lugar en la historia de éste juego.

Esta apuesta de Claudio Tapia que ya lleva casi un año en una gestión tan delicada, como la de conducir una renovación, en un contexto complejo por las presiones y los nombres de los involucrados, tendrá su punto más difícil en los próximos días, ya que todos, evaluaremos de forma más severa, a Scaloni y en paralelamente, al presidente de la AFA, finalmente, el responsable mayor de esta estrategia.

A pesar de esta fragilidad que acompaña el debut del equipo albiceleste, hay ciertas aristas que deberían oficiar de aliviadoras y despejar de momento, el ese crónico escepticismo.

Scaloni ha decretado el final de las convocatorias a jugadores que ya proyectaban sus fechas de vencimiento y que solo necesitaban, un entrenador sin tanto compromiso con la causa y dar vuelta la página, ya no están apellidos ilustres como Romero, Mascherano, Biglia, Rojo e Higuain, casi todos pasajeros del último Mundial, donde las debilidades, aplastaron todo el brillo y prestigio alguna vez conseguido con la camiseta de la Selección Nacional.

Venimos de una experiencia que todavía repercute en la cabeza de todos los hinchas y ha dejado algunas cicatrices profundas.

Claro que hay momentos donde los paliativos son oportunos para reavivar ese sentimiento y tengo para mí que, cuando esta tarde, Messi y compañía vuelvan a ruedo y suene a manera de grito de guerra, el himno nacional, volveremos a creer por un rato, y eso no está para nada mal.



LO NUEVO QUE ASOMA

El entrenador ya ha dirigido casi 10 partidos, los cumplirá con este debut ante Colombia, ha sumado en consecuencia, varias horas de entrenamientos y muchos más momentos de convivencia con distintos planteles en los que se refugió. Nombres como los de Saravia, Pezzela, Guido Rodríguez, Roberto Pereyra, Paredes y en los últimos días, Matías Suarez, arman una nueva base que tiene la impronta y la confianza de un técnico que ahora busca además, fusionar esos nuevos recursos, con el remanente de la generación dorada, en trabajo más de orfebre que de entrenador de futbol.

Para Lionel Messi, también comienza un desafío que tiene algunas particularidades, lejos de esos tiempos donde el grupo tenia una cohesión que se fue tornando más visible fuera que dentro de un campo de juego, ahora, con su inmensa jerarquía e idolatría mundial, deberá bajar al llano y arremangarse para iluminar a ese grupo de futbolistas que, si bien no son jugadores principiantes, carecen de espalda para sobrellevar por su cuenta, estos legados que la historia contemporánea le confiere al fútbol argentino.

Comienza la Copa América para Argentina, y la trascendencia del primer partido del grupo, lo aporta además un rival que llega, con las mismas ambiciones y un ciclo incipiente como el de Carlos Queiroz, Colombia sabe de su poderío y porque no de sus insinuaciones, que pocas veces han llegado a destino. Dos historias parecidas en los últimos tiempos, dos equipos con jugadores estelares y aquí estamos para analizarlo con el rigor y porque no, con los mejores augurios.