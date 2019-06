Cuestionan la voz de reciente vídeo Información General 15 de junio de 2019 Redacción Por FRIDA KAHLO

MÉXICO, 15 (AFP-NA) -- Un supuesto audio de Frida Kahlo leyendo un texto que escribió para su esposo, el muralista Diego Rivera, genera dudas en México, donde una pintora que la conocía rechazó que corresponda a la afamada artista.

El miércoles, el ministerio de Cultura mexicano informó que analiza lo que sería el único audio de Kahlo de que se tiene conocimiento, hallado recientemente en los archivos de un locutor de radio de los años 1950.

Sin embargo, Rina Lazo, pintora guatemalteca radicada en México que durante años convivió con Kahlo, rechazó que la voz que se escucha en el audio sea la de Frida, quien murió en 1954 a los 47 años.

"La voz de Frida era siempre muy emotiva, tenía altos y bajos.

La de la mujer de la grabación es muy de locutor. Es la lectura de un texto, está leyendo. Pero la voz de Frida era siempre muy exaltada, llena de vida, de emoción", dijo Lazo a la revista Proceso.

La pintora guatemalteca, de 95 años, fue discípula y asistente de Rivera, y convivió con ambos artistas. De hecho, asegura que el ministerio de Cultura le presentó el audio para conocer su opinión.

"La escuché con mucho cuidado (...) Afirmé que no era. Uno puede escuchar y reconocer una voz que ha oído por mucho tiempo.

Porque conocí a Frida y de los 10 años que trabajé con Diego Rivera, ocho años estuve cerca de ella", dijo Lazo al diario La Jornada.

Al presentar el audio, Cultura explicó que pidió la opinión de personas que conocieron a Kahlo, pero sin mencionar el testimonio de Lazo. En cambio, aseguraron que Guadalupe Rivera, hija de Diego Rivera, sí reconoció la voz de la pintora.

Pero en declaraciones a La Jornada, el cineasta Diego López Rivera, hijo de Guadalupe, desmiente esta afirmación. "En ningún momento ella afirmó categóricamente que fuera la voz de Frida, eso me consta porque yo estaba ahí".

López Rivera señala que, pese a no haber conocido a Kahlo, como profesional de los medios audiovisuales encuentra "varias dudas razonables" para cuestionar el audio.

"Esa voz no es la de una mujer que tuvo una vida de mucho desgaste físico, que fumaba y bebía y que respiraba con dificultad".

Carmen García, maestra jubilada de 84 años y quien convivió con Kahlo en algunas reuniones hacia principios de 1954, meses antes de la muerte de la artista, comenta a la AFP que el audio no le recuerda la voz de la pintora.

"Ciertamente tenía una voz suave, pero era muy emotiva para hablar y lenta, arrastraba a veces la voz porque tomaba frecuentemente. Esa voz (del audio) es muy plana. Cuando uno declama lo que escribe, le pone sentimiento", dice García, quien además escribe poesía y es declamadora.