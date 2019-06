CARTA DE LECTORES Carta de Lectores 15 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

¿Qué pasa con los abuelos en Rafaela?



El sábado 8 de junio tuvimos una cena baile en el Club de Abuelos de calle Palmieri, con una asistencia espectacular de 450 personas que colmó el salón. Una orquesta de San Francisco qué es un lujo musicalmente y en animación una mano de primera, con atención de lujo. El salón, como todos saben, está climatizado y la acústica es especial, aprobada por la Municipalidad de Rafaela, ya hace unos años cuando tuvimos que penar una clausura histórica.

Todo era festejo y reconocimiento de las delegaciones de tantas localidades que nos visitan, mientras que el locutor de la orquesta agradecía poder animar una fiesta como nos tiene acostumbrados este club de Rafaela, modestia aparte, un ejemplo de la zona.

Pero siendo las 1:30 horas un guarda municipal solicitó la presencia del presidente en la vereda, donde le informó que en Control Público tenía una queja de un vecino por la molestia, que decía le producía el ruido de la música.

Con la presencia del presidente y vicepresidente, los dos guardas informaron acerca de la denuncia recibida y notificaron que ellos estuvieron 15 minutos en la vereda del club y que de ninguna manera pudieron detectar lo cierto de la denuncia. Por lo tanto labraron un acta que obra en nuestro poder donde los empleados municipales afirmaron no haber detectado ningún ruido molesto, tranquilidad para la dirigencia.

Ahora bien, en mi carácter de dirigente y ya hablando como un abuelo que tiene la posibilidad de cada 15 días pasarla de lo mejor y poder convivir con tantos abuelos amigos de todas partes y pasarla de la mejor manera en la ciudad donde nací hace más de 80 años, muestro una angustia muy grande. ¿Qué pretenden algunos rafaelinos acerca de que los abuelos y la gente de la tercera edad puedan divertirse y pasarla bien en Rafaela? ¿Saben cuál es el ruido mayor que nosotros provocamos? El de la puerta del auto cuando la cerramos y nos vamos. Bien sabe la gente que nos molesta que ellos van a llegar a nuestra edad, así que por favor no sean tan amargos.

No quiero extenderme más dado que estoy seguro que todos deberán comprender mi bronca, la cual estoy seguro brotará en todos los abuelos y la gente de la tercera edad de toda la ciudad y zona de influencia.

Quiero hacer un llamado a la concordancia al vecino que hace la denuncia y quisiera hacer una compulsa para que la gente por este Medio, que opine al respecto, a los efectos de tranquilizar a tanta gente que le está poniendo el hombro y el corazón al club para llevar a cabo. El único lugar que se molesta a los clubes de los abuelos es en Rafaela por favor rafaelinos actúen con una mano en el corazón.



Héctor Moscardo

DNI: 6.288.989