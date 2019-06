Hockey: actividad de CRAR y programa de la FOSH Deportes 15 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este fin de semana comenzarán a jugarse los play offs en el torneo Dos Orillas Damas de hockey, que organizan las Asociaciones Santafesina y Entrerriana. Serán del primero al cuarto puesto, y del quinto al octavo, en cada una de las categorías para definir las posiciones finales.

Empezarán las categorías Sub 14, 16, 18 y Reserva. El sábado 23 lo harán Sub 12 y Primera.

Este es el detalle de los rivales y horarios para CRAR: Sub 14: hoy por fase del 5º al 8º a las 10.15 en El Quillá, frente a Universitario.

Sub 16: por fase del 1º al 4º puesto, lunes 17 a las 9 en la ASH, frente a Alma Juniors.

Sub 18: por fase del 1º al 4º sábado 15 a las 11.30 en la ASH, frente a Paraná Hockey.

Reserva: por fase del 5º al 8º hoy a las 15 en El Quillá, frente a Unión Agrarios Cerrito.



EN LA FOSH

Entre hoy y el lunes se jugará la sexta fecha de la Zona Rafaela del torneo de Damas A de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey.

Este es el programa de partidos en primera división: hoy a las 16, Sarmiento de Humboldt vs. Juventud de Humboldt.

Lunes: a las 11.15 Moreno de Lehmann vs. Atlético de Rafaela y 9 de Julio de Rafaela vs. Dep. Bella Italia (este partido en el sintético de CRAR). A las 14 Sportivo Norte vs. Atlético San Jorge.