CRAR visita a Universitario Deportes 15 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado se disputará la quinta fecha de la segunda etapa del Torneo Regional del Litoral. Por la Zona Reubicación, el Círculo Rafaelino de Rugby estará visitando a Universitario de Santa Fe a partir de las 16, con el arbitraje de Ulises Ruiz. A las 12.45 jugarán en pre-reserva, con el contralor de Fernando Lauría, en tanto que a las 14.15 será el cotejo de reserva, arbitrado por Emilio Duarte.

Tras el duelo por el fallecimiento de Luciano Beninca, que motivó la suspensión del partido del fin de semana anterior ante Logaritmo por la cuarta fecha, el plantel Verde tendrá que fortalecerse más que nunca para retomar un torneo en el que tiene el objetivo de conservar un lugar en la elite para 2020.

La formación dispuesta por el Head Coach Cristian Martino será con: Jonatan Viotti, Martín Zegaib y Andrés Passerini; Mariano Ferrero y Federico Davicino; Juan P. Imvinkelried, Manuel Mandrille y Facundo Aimo; Ricardo Brown y Pablo Villar; Mateo Villar, Juan N. Imvinkelried, Guillermo Brown y Axel Mendieta; Santiago Kerstens.

Los demás partidos: a las 16 Provincial vs. Tilcara (Leonardo Del Río); Logaritmo vs. Universitario de Rosario (Federico Recagno); Los Caranchos vs. Pampas de Rufino (Orell) y Alma Juniors de Esperanza vs. La Salle (Exequiel Adrover).

Los resultados de la jornada anterior habían sido estos: Provincial 24 – Universitario de Santa Fe 16; Pampas 10 – Alma Juniors 16; Tilcara 16 – La Salle 20 y Universitario de Rosario 35 – Los Caranchos 20.

Posiciones: Universitario de Rosario 20; La Salle 14; Provincial 13; Universitario de Santa Fe 11; Tilcara 10; CRAR (un partido menos) y Los Caranchos 9; Alma Juniors 5; Logaritmo (un partido menos) y Los Pampas 1.