Regalo para papá: esperan que las ventas repunten este sábado Locales 15 de junio de 2019 Por Pablo Urso Algunos comercios no descartan hacer horario de corrido, si la respuesta de la gente es buena. Ayer hubo un leve crecimiento, pero las expectativas por ahora no son las deseadas.

FOTO J. BARRERA DE PASEO Y DE COMPRAS. Ayer la gente visitó los comercios del Bv Santa Fe. Hoy se espera un movimiento mayor.

Si bien en la jornada de ayer las ventas repuntaron un poco, los comerciantes del centro de la ciudad esperan que "hoy sea el día" en el que los rafaelinos vayan definitivamente por el regalo de papa. A 24 horas de un nuevo festejo, muchos todavía no fueron por el obsequio, en una clara muestra de cómo está hoy la economía en nuestro país.

Es que el 2019 en sí no ha despertado muchos movimientos en los locales comerciales. Algunos dicen que nunca terminaron de despegar, otros, en cambio, aseguran que ni siquiera empezaron las ventas "en serio". Esto está avalado y regulado por el mismo Centro Comercial de Rafaela y la Región, que también entiende que los comerciantes esperan fechas especiales como estas para tener alguna alegría.



FECHA ESTÁTICA

“Compramos como comerciantes gran surtido de mercancía y hasta el momento no hemos logrado vender los productos exclusivos que solicitamos para esta época. En años anteriores era una de las más esperada por nosotros, pero la dinámica del mercado en la ciudad nos ha enfrentado a una crisis financiera complicada”, expresó un comerciante ante la consulta de LA OPINION.

El día de Papá genera ventas "fuertes" el viernes y el sábado, anterior al domingo festivo. Por lo general no se vende mucho tiempo antes, según las consultas y los estudios realizados. No pasa como en Navidad, por ejemplo, donde ya existe un paneo mejor y en donde la gente, por lo general va comprando los regalos durante todo el mes.

Florencia Muriel, presidenta del Paseo del Centro Comercial, se refirió a los días previos e hizo especial hincapié en las promociones: "hay muchas promociones bancarias que arrancaron el pasado jueves y que contemplan estos dos días. Además para este sábado han bajado las tasas en lo que son los planes Ahora 3, 6, 12 y 18, por lo que tenemos mucha expectativa", dijo, haciendo referencia al día de hoy, donde parece que la gente caminará el centro de la ciudad.

Pase a este clima, Muriel dijo que el pasado jueves hubo un muy buen movimiento en el bulevar Santa Fe: "había mucha gente, que se acercaron por las promociones que los bancos dieron para esta oportunidad. Hay casas de deportes que todas las semanas ofrecen descuentos adicionales, vinotecas y otros comercios que conformaron promociones que rondan entre los $500 y los $600, lo que hace un ticket promedio dentro de lo accesible para la gente", dijo la dirigente.

Las promociones que se pueden encontrar van desde un descuento del 20 al 30% de distintos bancos a través de sus tarjetas de crédito y ofertas por prendas al por mayor. Y no hay que descartar que algunos comercios trabajen en horario corrido hoy, si es que el movimiento es bueno (por lo general trabajan de corrido los propios dueños que atienden el comercio en cuestión). "Para el día del padre le regalamos a nuestro padre, al que tiene esposa e hijo, hace lo propio para hermanos y así. Se hacen muchos regalitos y la gente busca cosas pequeñas. Hay que ser muy creativos", dijo la presidente y añadió que "las ventas vienen muy tranquilas, como ha sucedido durante todo este 2019. La cosa viene lenta, despacio y cuesta reactivar. Uno siempre tiene expectativas puestas cuando hay este tipo de ocasiones y esperamos más que nada que mañana se nota más movimiento y que haya buenas ventas", destacó.

A modo de cierre, dijo que "cada vez se esperan más las fechas específicas o cada vez tenemos que pensar en acciones como las que hicimos el mes pasado como para mover un poco", finalizó.



PRECIOS

Teniendo en cuenta que son muchas las variedades que se buscan, un regalo puede estar costando entre los $100 hasta los 3 mil. Desde una taza, billetera, reloj, camisa, un traje completo, camiseta del club favorito, chocolates y bebidas alcohólicas. También existen promociones importantes en celulares.

Según indicaron los comerciantes del Paseo, la gente no lleva regalos grandes, sino pequeños presentes para esta ocasión. A su vez, que el movimiento no es el mismo que para el Día de la Madre donde sí se llevan obsequios de mayor tamaño.

Algunos comercios sacaron por las redes sociales sorteos para regalar algo especial. Cabe mencionar que en esos concursos se debe compartir la publicación, comentar con el nombre y las cifras del DNI.