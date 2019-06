Encuentro coral en homenaje a Rubén Guarnaschelli Información General 15 de junio de 2019 Redacción Por La actividad tendrá lugar esta noche a partir de las 21 en el Teatro B. Juan Lasserre.

CORO DE SAN FRANCISCO./ Agrupación de la cercana ciudad que fuera dirigida también por Guarnaschelli.

El homenaje al Prof. Rubén Guarnaschelli, quien durante 20 años dirigió al Grupo Coral del Centro Ciudad de Rafaela, y que es organizado por dicho organismo coral, contará en la ocasión con la participación del Coro Polifónico Municipal de San Francisco, que también fue dirigido por el mencionado director, pero en este caso por 30 años.

Si bien el Prof. Rubén Guarnaschelli no participó de la creación del Coro de San Francisco, si asumió su dirección a partir del año siguiente a la formación de dicha agrupación.



Importantes emprendimientos

Durante el período que tuvo a su cargo la dirección realizó importantes emprendimientos, como haber realizado cuatro giras por Europa, en los años 1980, 1983, 1986 y 1991, contando todos ellas con el auspicio de la Cancillería Argentina, además de una por México; además de participar en concursos internacionales llevados a cabo en Arezzo (Italia), Álava (España) y emprendimientos de mayor relevancia junto a Ariel Ramírez interpretando la Misa Criolla, el “Gloria” de Vivaldi junto a la Orq. de Cámara del Inst. Sup. de Música de la U.N.L. y solistas, “Don Pasquale” G. Donizetti con la Pequeña Ópera del Teatro Colón de Bs.As., “Caballería Rusticana” junto a la Orq. Sinfónica de Santa Fe.

Por su iniciativa se han presentado artistas nacionales y extranjeros, entre los que puede citarse la Coral Julia Pardini de Belo Horizonte, el Coro Escénico Eco dei Monti de Caxia Do Sul, el Coro de Cámara de Maulbronn (Alemania), las corales Manuel Iradier y Santa Lucia de Victoria y Llodio (España), Opus Cuatro, Cuarteto Zupay, Coral Femenino de San Justo, Agrupación Tres Valles de Saluzzo y Ballet Folklórico de San Front (Italia), el tenor lírico, surgido de sus filas, Raúl Jiménez, actualmente radica en España, Christophorus Kantorei de Altensteig (Alemania), Pro Música de Rosario, Ensamble Vocal de Medellín (Colombia).

En la actualidad el Coro Polifónico Municipal de San Francisco es dirigido por el Prof. Juan Pablo Caminos, egresado del Conservatorio Provincial de Música “Arturo Berutti”, perfeccionándose en Dirección Coral, y actualmente se desempeña, además de la dirección del coro, en el Conservatorio Superior de Música de donde egresó, además de otros organismos corales, también dependientes de la Municipalidad de San Francisco y el Coro Polifónico “S. Viarengo” de Brinkmann (Cba.)



Encuentro

Este homenaje a Rubén Guarnaschelli, que organiza el Centro Ciudad de Rafaela, a través de su Grupo Coral y tendrá lugar hoy en el Teatro Lasserre, a la hora 21, contando con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.