En busca de Albino Verón

Por Edgardo Peretti



(NOTA 3)

Cuando referimos que la vida deportiva de Monzón está muy ligada a Rafaela, no podemos dejar de mencionar a Vila, donde su tuvo lugar su segundo combate profesional. El record del campeón (ver BoxRec y Cyberboxingzone) destaca un período profesional desde 1963 a 1977, con 99 peleas; 87 ganadas, 3 perdidas, 8 empatadas y 1 sin decisión. En este último punto, los estadígrafos no se ponen de acuerdo, pero el tema no es demasiado importante.

El hecho en el que todos coinciden es que la segunda pelea fue en el Centro Cultural Argentino de Vila en la noche del miércoles (¿?) 13 de marzo de 1963, la cual se tuvo que suspender antes de terminar el primer asalto…porque se desarmó el ring!

Si bien no existen a nuestro alcance pruebas que documenten esto, las versiones se fueron transmitiendo en el tiempo, pero – claro- la memoria en uso hace de las suyas. Según se cuenta, el cuadrilátero fue armado sobre una multitud de tachos de 220 litros (muy comunes en la zona rural para el depósito y transporte de combustible) y con los esquineros que sostenían las cuerdas atadas al racimo.

Quedó lindo, pero no aguantó y antes de los tres primeros minutos se desarmó sin remedio, debiéndose decretar la nulidad del combate.

La revancha, y definitivo encuentro, fue el martes (¿?) 9 de abril de 1963 en el club Unión de Santa Fe donde el futuro campeón terminó el pleito por KO en el segundo round.

El rival era el mismo que se había tambaleado en el ring de Vila: Albino Verón.

¿Quién era Albino Verón?

Una buena pregunta.

(Continuará).