José Corral cerró su campaña en Rafaela Locales 14 de junio de 2019 Redacción Por REITERO SU APOYO A VIOTTI Y BOTTERO

FOTO J. BARRERA EQUIPO COMPLETO./ Corral y todo Cambiemos Rafaela, en la redacción de LA OPINION.







José Corral, postulante a la Gobernación, volvió a visitar a nuestra ciudad, a horas del cierre de la campaña electoral, para ratificar su apoyo a Leonardo Viotti y a Germán Bottero (candidatos a Intendente y Concejal, respectivamente), como así también a todo el equipo de Cambiemos en nuestra ciudad.

¿Por qué el cierre de campaña en Rafaela? "Al día siguiente de las PASO, iniciamos esta etapa definitiva aquí y la cerramos también en esta ciudad por dos motivos: primero, porque Rafaela representa la provincia que queremos. Tiene una gran potencialidad porque está rodeada de agroindustria pero tiene industria, tiene el talento de los rafaelinos, esa cultura del trabajo heredada de nuestros abuelos inmigrantes. Y tiene también los problemas que tiene la provincia: inseguridad, los impuestos altos, la falta de obras... Sentimos que acá está el futuro. Que podemos resolver esos problemas y se lo hemos transmitido a los rafaelinos que podemos hacerlo juntos. Pero también vinimos aquí porque hay un equipo de Cambiemos que nos representa, probablemente más que ninguno en la provincia. Que, además, tiene todas las posibilidades de gobernar Rafaela, para darle el futuro a esta ciudad que merece un cambio, nuevas ganas, nuevas ideas y nuevas energías. Y eso es lo que representa Cambiemos en la provincia", dijo el Intendente de Santa Fe, quien se declaró "un admirador de la ciudad y de su gente".

"Santa Fe tiene todas las condiciones para vivir mejor y estos problemas que hay que resolver: la seguridad, la falta de obras de infraestructura -especialmente las hídricas-; la necesidad de acompañar mejor a nuestros productores y al empleo; necesita de un equipo con nuevas energías, nuevas ganas y eso es Cambiemos. Nosotros no gobernamos la Provincia, a diferencia de las otras dos propuestas, que sí tuvieron su oportunidad: 24 años el PJ y 12 años -un ciclo dotado también- del Socialismo. Sentimos que el futuro es Cambiemos y que hay que animarse. El país necesita que en Santa Fe comiencen a darse señales claras de que no volvemos para atrás", dijo Corral.

Por su parte, Leonardo Viotti instó a votar por él "porque necesitamos un equipo que sepa explotar mejor las fortalezas que Rafaela tiene como ciudad y que el pueblo rafaelino tiene. Hace tiempo que estamos siendo gobernados por el mismo espacio político, que ha dejado cosas buenas pero muchas cosas malas. Y nos ha llevado a una situación en donde empezamos a vivir como rafaelinos situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Creemos que con la decisión política y poniendo los recursos donde se los tiene que poner, podremos tener una ciudad mucho más segura, más ordenada, mucho más transparente. Una ciudad que los rafaelinos puedan disfrutar de sus calles, sus plazas y no sean los delincuentes los que estén en la calle y nosotros encerrados. Donde las empresas, las industrias puedan desempeñarse y crecer. En donde un empresario pueda encontrar terrenos industriales para poder generar nuevas fuentes de trabajo y eso no pasa hoy en la ciudad de Rafaela".

"Necesitamos un intendente que tenga la decisión política de enfrentar cada uno de estos temas, que vaya al frente, que no se dedique a echar culpas a terceros. Nosotros tenemos un equipo renovado para hacerlo, con decisión política. Conocemos los problemas y lo que tenemos que hacer en cada rincón de la ciudad", indicó y agregó: "somos la única fuerza política en condiciones de ganarle al oficialismo: lo han demostrado las PASO, en donde Cambiemos le ganó al oficialismo, después de 28 años. Votar a cualquier otra opción es hacer, indirectamente, que el gobierno actual siga estando".

A su turno, Germán Bottero remarcó que "Rafaela se merece recuperar la iniciativa y lo que ha perdido. Necesitamos un Municipio más austero, necesitamos con más puntos de control. Leo es el único candidato Intendente que dice que si llega a ser gobierno quiere que lo controlen y que lo auditen. Es importante que Rafaela recupere esos gestos. Hemos sido pionero en tantas cosas y tenemos una Municipalidad muy atrasada en abrir sus puertas, en trabajar, empezar a trabajar con cero papel, en un esquema de modernización del Estado. Hace 20 años que empezó el S XXI y todavía la Municipalidad parece que no entró en este nuevo siglo. Nosotros le ofrecemos a los rafaelinos un gobierno austero, preparado, responsable, con ganas y con la fuerza para para poder hacerlo".