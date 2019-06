"Estoy agradecido con los rafaelinos y deseo que me acompañen el domingo" Locales 14 de junio de 2019 Redacción Por En una entrevista con LA OPINION, Omar Perotti, afirmó que la posibilidad de llegar a ser gobernador se debe "a la ciudad de Rafaela". En el acto de cierre de campaña se mostró rodeado de trabajadores, donde pidió que este domingo 16 los santafesinos le den la oportunidad de poner de pie a la provincia.

FOTO PRENSA JUNTOS-PJ CIERRE. Omar Perotti eligió terminar una intensa campaña junto a trabajadores de una fábrica.







El candidato a gobernador por el frente Juntos, Omar Perotti, terminó su campaña en el sur de la Provincia con la decisión de aprovechar al máximo cada oportunidad para transmitir sus propuestas antes del inicio de la veda electoral previsto para esta mañana a las 8:00. Y en este jueves tan intenso se hizo tiempo para una entrevista con LA OPINION para transmitir un último mensaje de cara a las elecciones del domingo.

"Tengo un profundo agradecimiento con los rafaelinos y el deseo es que nos acompañen este domingo. Lo que siento en este momento cerrando la campaña es que se llega aquí por Rafaela, por el lugar donde nací y estudié. Por la posibilidad de haber sido intendente de la ciudad de Rafaela, que para mí fue la distinción más grande que he tenido hasta aquí, esa en la que los vecinos de la ciudad donde uno vive te hagan intendente", afirmó mientras viajaba desde Cañada de Gómez hacia Rosario.

Perotti está convencido que "haber sido intendente es lo que me ha permitido trascender pero no solo a mí sino también al modelo Rafaela, porque lo que hemos podido hacer fue junto con todos los rafaelinos y las instituciones de la ciudad, con el aporte de los distintos equipos que me han ayudado en la gestión, incluso con la oposición que he tenido que nos obligó a ser mejores, que nos exigió para hacer las cosas bien".

"Por eso siento un profundo agradecimiento a todos los rafaelinos por este respaldo a lo largo de los años. Y el deseo ahora es que todos nos acompañen este domingo, para poder representarlos como gobernador de la Provincia. Estoy convencido de que vamos a poder trabajar bien, como lo harían muchos rafaelinos, como me enseñaron y como aprendí a hacerlo en distintos lugares que me ha tocado", subrayó Perotti. "Un profundo agradecimiento a la ciudad que quiero enormemente, donde están todos mis afectos y mis amigos", reiteró.

El actual senador nacional admitió que a raíz de la campaña postergó el tradicional partido de fútbol de los sábados a la tarde con los compañeros de años en el campo de deportes de ATILRA. "Espero que este sábado el tiempo nos permita jugar, me voy a calzar los botines y volveré un rato", prometió.

Sobre su agenda de domingo, indicó que "arrancará bien temprano en el partido con los fiscales, antes de que salgan a cumplir su tarea en las distintas escuelas". Después visitará a su padre para "compartir unos mates" y estima que alrededor de las 11 hs. votará en la Escuela Paul Harris, donde seguramente lo esperarán los medios. "Al mediodía almuerzo en familia. Me voy a quedar la tarde en la ciudad, pasaré como en cada elección por la Escuela Misericordia y esperaré los primeros resultados en la ciudad", indicó.

Por último, Perotti reiteró en la charla con este Diario su "agradecimiento enorme a toda la ciudad" y volvió a pedir "que nos acompañen en este gran desafío de que un rafaelino gobierne la Provincia".



EL CIERRE EN

UNA FABRICA

Perotti realizó su cierre de campaña rodeado de trabajadores en una fábrica. Allí, afirmó que “Santa Fe es una provincia que puede dar para más y nos quieren acostumbrar a poco. El domingo 16 empezamos a dar vuelta la página. Santa Fe sabe que el futuro no viene, al futuro hay que ir”.

En ese sentido, continuó: “El domingo 16 empezamos a ir juntos, las mujeres y los hombres del campo, de la industria, del sector servicios, los del sector científico tecnológico, los jóvenes y los abuelos, y lo vamos a hacer convencidos de que hay que dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe”.

“Si este mensaje lo hacemos nuestro, lo llevamos a cada pueblo, a cada ciudad, el futuro de Santa Fe no es lo que va a venir, el futuro de Santa Fe no es lo que va a pasar, el futuro de Santa Fe es lo que juntos seamos capaces de realizar”, reafirmó Perotti ante los operarios que lo escuchaban.

Asimismo, el rafaelino aseguró que “en una campaña uno elige los lugares donde va. Yo elegí estar aquí donde hay trabajo, en un lugar donde nos gustaría estar a todos, un lugar en donde cada hombre y cada mujer de la provincia desearían estar” y señaló que “tenemos que hacer de Santa Fe el mejor lugar para invertir, el mejor lugar para desarrollar tecnología, el mejor lugar para trabajar y para eso hay que formar muy bien a nuestra gente, para eso hay que prepararlos de la mejor manera”.

“Hay que garantizar que todos nuestros chicos estén en la escuela, por eso implementaremos un programa de inclusión educativa. Para que cada alumno, cada chica y chico que terminó la escuela primaria termine su escuela secundaria, esté preparado para trabajar y esté preparado para estudiar” agregó y resaltó: “Allí es donde nosotros vamos a marcar una diferencia con un boleto educativo gratuito para ayudar a las familias para que no haya obstáculos para ir a estudiar. Un programa de empleo que tendrá una parte para los jóvenes, de 18 a 25 años y también para los adultos mayores de 45, una beca de entrenamiento y de capacitación, la provincia pagando el 50% y el resto el sector privado”.

Al respecto, el candidato a gobernador explicó que “el programa de boleto educativo gratuito y el programa de empleo no son un gasto, son una inversión para que tengan las mismas oportunidades que tienen todos ustedes que están trabajando hoy”.

Por último, Perotti concluyó: “Cada época tiene su tarea y a nosotros nos toca poner de pie a Santa Fe. Ustedes saben que tenemos que dejar de lado esta inseguridad. Hay que cortar los vínculos con el delito y con el narcotráfico”.