Castellano: "queremos una ciudad al 100%" Locales 14 de junio de 2019 Redacción Por El intendente Luis Castellano propone que toda la ciudad pueda tener agua potable, cloacas, gas, que todos los chicos terminen su escolaridad. Y para ello, se necesita "que Rafaela esté en los lugares en donde se toman las decisiones", en relación a la posibilidad de que Omar Perotti sea gobernador. Brenda Vimo y Juan Senn quieren un Concejo Municipal "que defienda a los rafaelinos y no a partidos políticos".

FOTO J. BARRERA CONTINUIDAD Y RENOVACION./ Castellano quiere el tercer mandato y Vimo y Senn quieren llegar por primera vez al Concejo.







El intendente Luis Castellano, acompañado por Brenda Vimo y Juan Senn, sostuvieron en el cierre de campaña la necesidad de que la ciudadanía "defienda a la ciudad" el próximo domingo. "Venimos trabajando con un equipo sólido, eficiente. Tenemos un programa de gobierno que estamos llevando adelante y parte de ese programa está a la vista y es el proceso de transformación que la ciudad va teniendo. En un momento en donde se ha vanalizado a la política y la palabra, creo que es un valor la solidez que nosotros podemos mostrar en un proyecto de ciudad. No sólo porque lo estamos haciendo y lo hemos hecho siempre con las instituciones de la ciudad, con el sector privado, con las entidades intermedias, con los trabajadores, con una enorme red de gente que trabaja y que quiere a Rafaela", dijo el mandatario, en la redacción de LA OPINION.

"También tenemos proyecto hacia el futuro. Y esa solidez de lo que nosotros mostramos y tenemos es lo que le da la seguridad la gente de que el voto está puesto en un lugar seguro, en un momento donde todo es inestable.

Todos lo sabemos, lo vivimos: la crisis golpea y golpea duro. En los barrios más humildes pero también golpea en las PyMes y golpea las empresas que trabajan hacia el mercado interno. Es un momento para defender la ciudad. Y ante una expectativa en donde no parece rápida la salida de la crisis, necesitamos que este domingo nos acompañe con un voto que puede hacer historia. Un voto que puede alinear políticamente por primera vez en la historia a un gobierno de la Provincia con un gobierno local. Un Concejo Municipal con una Cámara de Senadores y Diputados. Y eso implica estar en los lugares donde se toma la decisión, y allí Rafaela tiene que estar primera. Porque también es cierto de que ahora -y sobre todo en época de campaña- aterrizan muchos políticos de otros niveles de gobierno -provinciales y nacionales- ponderando el modelo Rafaela. Pero a la hora de decidir para que el modelo Rafaela tenga los apoyos en programas, en obras, en desarrollo económico, en acompañamiento a la producción, esos políticos no están. Por eso tener un gobernador rafaelino como Omar Perotti y alinear todo ese vínculo, todo el equipo, desde el gobierno provincial hasta el gobierno local. Eso es fundamental", comentó.

"Rafaela puede estar al 100%. Tenemos un 92% de calles pavimentadas y queremos llegar al 100%. Tenemos un 85% de cloacas queremos llegar al 100%. Tenemos un 48% de gas natural, queremos llegar al 100%. Tenemos un 97% de agua potable y queremos llegar al 100%. Queremos llegar al 100% de chicos que terminen la escuela secundaria, queremos llegar al 100% de posibilidades de empleo para nuestros jóvenes… Eso lo podemos lograr sólo si tenemos un apoyo, un acompañamiento y una mirada hacia el interior. Le pedimos humildemente a la gente no que nos vote, que nos acompañe, que le dé a la ciudad la oportunidad histórica de ser noticia nacional y que el modelo Rafaela tenga el lugar que se merece en la mesa decisiones provinciales".

Entre las obras estratégicas para la ciudad que podrían acelerarse están la puesta en condición de la ruta 70, la mejora del sistema hidráulico para la producción, el desagüe de calle Tucumán, el desafío de continuar con el canal sur, el apoyo para la compra de materiales para la construcción (la Municipalidad, a través del IMV, debió sacar el "Rafaela Construye" y Castellano dijo que "quisiéramos multiplicar esos 52 créditos por 10"), la culminación del acueducto y del Hospital de Alta Complejidad, tres escuelas nuevas, la refuncionalización de los exAlmacenes Ripamonti a partir de la expropiación y la puesta en valor. "Y la seguridad. Es un tema complejo, difícil. El Gobernador de la Provincia es el jefe de la policía. Eso tiene que volver a darse y ordenar un plan vertical para la policía de la Provincia porque Santa Fe se lo merece", completó.

Por su parte, Vimo, indicó que "formamos parte de un equipo que puede hablar en su trayectoria, de su experiencia, de su compromiso, que puede hablar de sus vínculos institucionales, de sus vínculos con la gente, con los barrios, que sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Porque el Concejo necesita tener fortaleza y debatir los temas que están en la agenda de la gente, en donde la gente se sienta realmente representada. Que temas, como por ejemplo, el de los agrotóxicos, de una vez por todas, tenga una definición, en una mesa en donde se pueda debatir y que sea absolutamente democrático pero todas las voces sean representadas. El Concejo debe darle respuestas a lo cotidiano de la gente y eso es lo que sentimos que está faltando".

"Creo que la mirada femenina tiene que seguir estando en el Concejo Municipal. Por cómo se están dando las cosas, es muy probable que se pierda una banca femenina por la conformación de otras listas opositoras que no tuvieron en cuenta ese perfil. Algo importante sobre todo ahora", añadió.

"Vamos a seguir apostando y acompañando al Ejecutivo en las deudas pendientes que tienen para con nuestra ciudad. Porque es importante ponernos a la par de las necesidades de obras públicas que le faltan a la gente, que le cambia la vida y le dan dignidad y generan empleo y que eso, sin duda, le da dignidad a una familia", indicó y completó: "además, necesitamos a un Concejo Municipal que defienda a los rafaelinos y no a partidos políticos. Que lo hemos notado cotidianamente: sobre cualquier tema, el debate es sobre posturas políticas y no sobre las necesidades de los rafaelinos".

Una posibilidad es que el PJ siga siendo minoría en el Concejo Municipal. Ante esto, Juan Senn respondió: "somos parte de un proyecto político que tiene como prioridad cuidar a los rafaelinos y que para que todas esas obras que Luis o Brenda sean posibles en la ciudad y necesitamos un Concejo que acompañen la decisión es el intendente que hoy por hoy tiene minoría que la oposición tiene una mayoría absoluta e incluso por un poder de veto ante los decretos del Intendente y ahí es donde tenemos que acompañar. En cada visita que hacemos a los barrios, en todas las recorridas vemos que hay necesidades incluso que faltan obras. Y para que estas obras que nos piden los vecinos sean posibles, es necesario tener un acompañamiento del poder legislativo".