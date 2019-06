Fernando Muriel pidió "proyectar" en la ciudad Locales 14 de junio de 2019 Redacción Por El candidato de Rafaela Puede Más calificó de "positiva" la campaña, a la cual se sumaron el concejal Lisandro Mársico y el diputado Omar Martínez.

CANDIDATOS. Omar Martínez, Fernando Muriel y Lisandro Mársico.







A horas de las elecciones generales, el candidato de Rafaela Puede Más, Fernando Muriel, cerró su campaña rumbo a la intendencia de nuestra ciudad con mucha confianza y siendo muy auspicioso.

Muriel sabe que debe mejorar sus números en relación a las elecciones primeras, y a base de propuestas sólidas, pide "proyectar en la ciudad" pensando en el futuro.

"Empezamos en julio del año pasado como partido político. Nos pudimos constituir en diciembre, hicimos la presentación y a partir de enero comenzamos a caminar cada uno de los barrios de la ciudad, lo que nos dio una visión al escuchar al vecino. Pudimos compatibilizar todo en propuestas, que las llevamos adelante en las Paso y que las pudimos mejorar en las generales", dijo Muriel, haciendo alusión al trabajo en conjunto que unificó con el concejal Lisandro Mársico y con el diputado provincial, Omar Martínez.

En cuanto a su campaña, sus habituales recorridas y todos sus proyectos, el candidato dijo que "creo que fue una linda campaña donde nosotros intentamos hacer una campaña positiva, que la gente se lleve una idea nuestra de lo que queremos para la ciudad y por supuesto que estamos convencidos que la ciudad necesita una renovación, ya que hay un gobierno municipal que desde hace mucho tiempo que está en la ciudad, que ya se ha quedado sin ideas y que entiendo que es el momento propicio para poder generar un cambio", relató.

En tanto, dijo que "entendemos que somos la alternativa porque tenemos no solamente candidatos, sino que tenemos equipos de gobierno que lo sustentan, tenemos experiencia en desempeño de instituciones de la vida civil, pero también la administración pública y además hemos hecho propuestas concretas de qué es lo que queremos para una ciudad que se proyecta hacia el 2035, no solamente para nosotros sino para nuestros hijos", expresó.

A modo de cierre, expresó que "dijimos que íbamos a priorizar los recursos de la ciudad, enfocando desde seguridad y dijimos de donde íbamos a sacar esos recursos para poder hacer la inversión", dijo y agregó que "Rafaela está ante la oportunidad de contar con un gobierno que le dé otra impronta a la ciudad, que apunte a la austeridad, a la transparencia y a que el funcionario sea con dedicación exclusiva. Los grandes desafíos se nos están viniendo encima, que no los hemos podido resolver y nos va a traer facturas esa pérdida de tiempo. Rafaela tiene un potencial humano, empresarial y potencial como ciudad que necesitamos explotarlo", finalizó.



MARSICO: "CREO HABER

ESTADO A LA ALTURA"

El concejal del PDP, Lisandro Mársico, hace tiempo que viene apoyando abiertamente a Fernando Muriel para la intendencia de la ciudad. En esta campaña trabajó a la par y dijo al respecto que "fuimos compartiendo proyecto e ideas en las recorridas, en donde todo fue de manera natural. No fue por conveniencia, sino por convicción, a partir de las diferencias, que existen. Quiero rescatar esta campaña prepositiva de Muriel porque realmente fuimos los únicos que presentamos ideas concretas. Escuché de los otros candidatos ideas generales. Nosotros tomamos equipos técnicos y generamos una propuesta de obras en la ciudad, educación y cultura, que son demandas del ciudadano rafaelino desde hace ya mucho tiempo", exclamó.

En tanto, agregó que "la actividad legislativa no es permanente, sí intermitente, ya que nosotros no administramos la ciudad, tenemos que legislar. Y ese trabajo se entiende bajo el pilar de construir ciudadanía, en este caso, generando un puente entre el vecino y el Intendente para que se cubran aquellas necesidades que el ciudadano tiene que afrontar y que son obligaciones del poder público", manifestó y agregó que "otra manera de legislar es el control de la gestión, donde nosotros lo hacemos y creo haber estado a esa altura de las circunstancias en esos dos pilares que entiendo yo son las funciones del concejal", dijo.



MARTINEZ: "TRABAJAR

POR EL CIUDADANO"

El diputado provincial del Socialismo, Omar Martínez, dijo que "traté de poner todo mi empeño al servicio del ciudadano, del Departamento y de la provincia. Tenemos grandes equipos, somos la cara visible, pero hay mucha gente trabajando atrás y por eso hemos logrado proponer cosas concretas y en lo provincial tenemos una chapa muy grande que se llama Miguel Lifschitz y que ha mostrado en Rafaela y en toda la provincia. Por eso tenemos un Frente Progresista con 25 años, con 9 partidos y con un Antonio Bonfatti que quiere volver a sentarse en un sillón de gobernador porque también ha hecho propuestas sin buscar el ataque, trabajando sobre la producción, el desarrollo, el empleo y tratar de mejorar este flagelo que nos ataca a nivel nacional, y que es la inseguridad", expresó.

En tanto, agregó que "mi pedido es que el domingo sostengamos la democracia, que llenemos las urnas de la provincia y que nosotros como Frente 'somos lo que hacemos', como dice el slogan. El honor de las palabras es lo que queremos proponer, es lo que mostramos y en ese camino queremos ser las personas que podamos estar en el concejo, conducir la ciudad, representar en la Legislatura provincial y seguir al frente de la provincia", finalizó.