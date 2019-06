Bonfatti: "no nos van a correr con slogans" Locales 14 de junio de 2019 Redacción Por El candidato a gobernador del Frente Progresista, Antonio Bonfatti, remarcó el trabajo del Socialismo en estos años de gestión a horas de una nueva elección en nuestra provincia.

FOTO PRENSA IP QUIERE VOLVER. Uno de los máximos referentes del Socialismo está confiado en poder volver a la gobernación de la provincia.







Antonio Bonfatti buscará este domingo un triunfo que le permita volver a la gobernación de la provincia y apuntalar el proyecto que el Frente Progresista comenzó allá por el 2007. En una pelea reñida con el rafaelino Omar Perotti asecha y en donde José Corral no quiere quedarse detrás, el referente del Socialismo dice que "hicimos muchas propuestas basadas en lo que ya hemos hecho y propuesto para transformar Santa Fe, y todo lo que se ha logrado. En el medio hemos recibido muchos agravios, muchos personales, que no voy a contestar. Sólo decirles que en Santa Fe estamos contentos de haber logrado la mejor salud pública de la Argentina, la mejor educación, 7 acueductos en 12 años, tantos kilómetros de rutas y además abordamos el tema de la seguridad con mucha vehemencia. Tema que nos preocupa mucho, pero podemos decir que todas las organizaciones delictivas más importantes están presas", mencionó ayer por la mañana en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

Bonfatti encabezó ayer junto al candidato a intendente de Rosario, Pablo Javkin, el acto de cierre de campaña del Frente Progresista, donde coincidieron en afirmar: "Llevamos 25 años de ideas que se concretan, esto es el Frente Progresista y lo tenemos que defender. Nosotros no mentimos, ni vendemos espejitos de colores, siempre cumplimos lo que prometemos, cuidemos lo que tenemos”.

Además, Bonfatti destacó que "antes la policía se compraba las balas y los uniformes, las cooperadoras policiales recorrían las casas para vender rifas y comprar vehículos. Hoy eso ya no existe más, hoy tienen todo de última tecnología", expresó el candidato del Socialismo.

En tanto, dijo que "el que las hace las paga, ya que hemos demostrado que esas bandas que existían cuando los que gobernaban anteriormente las dejaron crecer, nosotros las pusimos presas. Por eso me balearon mi casa, de fiscales, de jueces, amedrentaron a periodistas... no nos van a correr con slogans", dijo enfático.

Por último, expresó que "los que hablan de producción o apalancar al sector productivo, entregaron dos bancos que nos salió uno mil millones de dólares poder blanquearlo para entregárselos a los hermanitos Roma, a los narcotraficantes. Y yo de esas cosas me acuerdo", agregó.



LIFSCHITZ: “CON LA TRANQUILIDAD

DE HABER CUMPLIDO"

En el marco de su visita al Museo del Deporte Santafesino, el gobernador provincial, Miguel Lifschitz, dialogó con la prensa donde resaltó los proyectos que se concretaron sobre su gestión y, en vísperas de las elecciones generales de este domingo, invitó a los rosarinos a apoyar a su fórmula votando al candidato a gobernador Antonio Bonfatti y al candidato a intendente Pablo Javkin.

“Obras nos hemos cansado de hacer, de gran magnitud y también pequeñas en los barrios”, expresó el gobernador en relación a la construcción del Museo del Deporte. En tanto, añadió: “Hemos avanzado muchísimo con la salud, con la educación, con la justicia, con la policía, con el sistema carcelario”, dijo Lifschitz.