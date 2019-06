Tensión, fuertes cruces y mucha campaña política en el Concejo

Tal como lo anticipó LA OPINION, la sesión del Concejo Municipal rafaelino de este jueves no iba a ser una más. La campaña de cara a las elecciones generales de este domingo marcó el pulso de la discusión legislativa: las chicanas y temas de relevancia social y política hicieron del recinto un ámbito de fuertes cruces entre la oposición y el oficialismo. El proyecto de ordenanza que elevó el Ejecutivo para poder darle continuidad al Programa, Mi Primer Empleo y el proyecto de Leonardo Viotti para crear la figura de la auditoría externa fueron los grandes ejes de la reunión.

Hacía semanas que las sesiones no duraban más de una hora y prácticamente no tenían grandes debates, pero la de este jueves, antes de las elecciones generales y con una veintena de proyectos para aprobar, se prolongó durante cuatro horas y tuvo picos de fuertes roces.

En el inicio, se decidió alterar el orden del día y comenzar la sesión con el reconocimiento a la Sociedad Italiana, por sus 129 años de trayectoria, destacando toda la labor de quienes pasaron por esta institución.

Tras ese momento emotivo, en el que se les entregó el reconocimiento a Maglio Martinoli y Néstor Gramaglia, quienes forman parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana y estaban presentes en el recinto, los ediles iniciaron el tratamiento de los temas que generaron más discusiones.

Los concejales del PJ, se cruzaron duramente con el demoprogresista, Lisandro Mársico, ante un proyecto que reclamaba por una deuda que el Gobierno provincial mantiene con el Municipio. A modo de réplica, el concejal del

FPCyS, les recordó a Jorge Muriel y Evangelina Garrappa, respecto del atraso que el Estado local tiene con las instituciones de la ciudad.

“Ustedes siempre se fijan en los demás niveles del Estado, pero no dicen nada respecto a que el municipio, pagó en junio una deuda que se arrastra desde enero con instituciones de la ciudad, con esto quiero decir que todos los niveles funcionan mal, tanto local, provincial y nacional”, resaltó Mársico.

En el recinto, presenciando la sesión, estaban muchos jóvenes que formaban parte del Programa de empleo joven, que se vio interrumpido a partir del recorte del gobierno nacional. Por tal motivo, se volvió a alterar el orden del día y se priorizó debatir el proyecto del Ejecutivo, respecto a habilitar partidas, para que el municipio aporte el dinero que representa dicho programa.

La concejal Evangelina Garrappa, fue miembro informante y con tono de indignación, manifestó: “Acá estamos hablando de jóvenes que han comenzado a cursar lo que es una oportunidad, que han puesto expectativas en poder estar desarrollándose, en poder construir un futuro mejor, jóvenes con familia, que quieren salir adelante, que han esperado para poder ingresar a este programa, que estuvieron cursando, que estuvieron trabajando para poder desarrollarse y que se han encontrado con una realidad: un mail. Un mail de un escritorio lejano que dice, no, esta oportunidad para ustedes no está, esta construcción no es para ustedes´, por mail, quedan afuera de lo que es la construcción de un futuro mejor”.

“Cuando uno ve injustamente que el hilo se corta por lo más delgado, es donde más tenemos que estar, el ejecutivo nos propone poder acompañarlos para que esto pueda seguir funcionando, pueda seguir llevándose adelante y que estos 40 jóvenes no queden con un proceso discontinuo”, agregó Garrappa.

Por su parte, el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, pidió la palabra y elevando el tono de voz jugó al contraataque. “Hipocresía, creo que es la palabra correcta, esta es la mejor manera de gastar los fondos de los rafaelinos, en los jóvenes, claro que sí. Pero quiero decirles a estos chicos que los han usado políticamente estos días, de cara a sacar alguna ventaja en las elecciones del domingo. Obviamente, lo reitero, esta es la mejor manera de gastar la plata de todos, son 64.000 pesos por mes para capacitar a estos jóvenes que necesitan de una mano para acceder a un empleo, porque trabajo digno y educación es lo único que nos va a llevar hacia adelante… y si hay plata para traer a un grupo de cumbia que en el escenario pida el voto para el candidato a gobernador de ellos y para el intendente actual de la ciudad, como no va a haber plata para estos jóvenes. Dejen de usar a estos chicos políticamente y por supuesto que quisiéramos que estos programas no se recorten y yo siendo parte del espacio que gobierna a nivel nacional, voy a pedir que se restituyan los fondos, pero mientras tanto el presupuesto local alcanza para pagar esto y sino que el intendente lo saque de su bolsillo, con lo que cobró de la devolución del impuesto a las Ganancias”, disparó en su exposición Viotti, también candidato a intendente este domingo por Cambiemos.

Después continuaron los cruces respecto a que "si Nación no tiene fondos es por lo que se robó el gobierno anterior y allí Muriel murmuró que el dinero "se lo llevó el FMI" mientras que Mársico cuando justificó su voto respondió duramente al oficialista diciéndole “que no tienen cara, ya que con todo lo que se robó su gobierno…”. Después de la sesión, ya en los pasillos, el edil del PDP -que este domingo busca su reelección ya que su mandato vence en diciembre- recordó que "José López fue condenado ayer -por el miércoles- al ser sorprendido con bolsos donde había 9 millones de dólares de la corrupción y el costo del programa de empleo es de apenas 256 mil pesos".

Después de este extenso debate, se trató el proyecto de Viotti sobre auditoría externa, que a partir de las modificaciones que se le hizo al texto original de la norma, llegó al recinto con consenso y sin generar cruces.

El edil de Cambiemos agradeció el acompañamiento y los aportes del resto de los concejales para poder aprobar esta norma “que marcará uno de los aportes más significativos de este Cuerpo a la transparencia en el manejo de fondos públicos y por eso reitero mi agradecimiento”, manifestó el autor del proyecto. "El objetivo es que se genere la auditoría externa antes de las elecciones de este domingo para que quede claro que mi objetivo y mi compromiso es que, si finalmente soy electo intendente, que me controlen la gestión al máximo", aseguró en línea con el anticipo de este Diario en la edición del lunes pasado.

“Estoy realmente muy feliz que después de tantas idas y venidas estemos votando este proyecto, ya que demuestra que podemos construir una herramienta que audite las cuentas públicas, que en definitiva es dinero de todos los rafaelinos”, destacó por su parte el concejal, Silvio Bonafede.