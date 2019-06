Murió Sergio Gendler Sociales 14 de junio de 2019 Redacción Por El periodista deportivo que se hizo popular en TN murió tras batallar con una larga enfermedad. Incluso el presidente Macri se hizo eco de su fallecimiento.

FOTO ARCHIVO SERGIO GENDLER. Sus ex compañeros de TN lo despidieron con un video emotivo hasta las lágrimas.







BUENOS AIRES, 14 (NA). - El periodista deportivo Sergio Gendler, de extensa trayectoria en distintos medios, murió ayer en una clínica porteña a los 53 años tras batallar con una larga enfermedad, informaron sus allegados. Padre de cuatro hijas, Gendler se encontraba internado desde hacía varios días en el Instituto Fleming, del barrio de Belgrano, ya que se había agravado su cuadro en torno a un cáncer que padecía.

El periodista, que se inició y trabajó varios años en la agencia Noticias Argentinas (NA), se desempeñaba en los últimos tiempos en el canal Fox, tras un largo paso por Todo Noticias (TN) y Canal 13.

Bebe Contempomi, quien trabajó con Gendler durante muchos años en TN, lo definió como "un tipo lindo, muy divertido e irónico". "Era un apasionado de la música y lo que más recuerdo de él son las largas charlas de sobremesa, porque era un tipo que defendía a rajatabla sus posturas", contó.

El domingo último, su colega Sebastián Vignolo le había dedicado unas palabras al recibir el premio Martín Fierro al mejor programa deportivo Pasión por el Fútbol, de canal 13.

"Este premio también se lo quiero dedicar a un amigo. A un amigo que se lo extraña. Uno de los tipos más generosos del ambiente. Un gran compañero y un gran periodista que en este momento no la está pasando de la mejor manera, que es el Ruso Gendler", expresó Vignolo.

Al ganar el premio al mejor panelista, Paulo Vilouta también se sumó al acompañamiento de los duros momentos que atravesaba su colega: "Un abrazo muy grande y toda la energía para Sergio Gendler y para toda su familia. ¡Vamos!".

Otro de los que se hizo eco de la triste noticia fue el presidente Mauricio Macri, quien a través de Twitter manifestó: "Nos conocimos y convivimos con respeto y mucho afecto durante mis 12 años en Boca. Lo recuerdo como una persona muy positiva y un gran profesional. A su familia, mis condolencias".

El periodista deportivo Diego Chavo Fucks también se despidió en Twitter. "La muerte de Sergio Gendler me provoca una tristeza imposible de medir. Se fue un gran tipo, compañero de mil batallas y mil sueños, con quien me divertí como pocos y con quien mantuvimos códigos de trabajo y de vida inviolables. Jamás te olvidaré, Sergio querido. Descansá en paz", dijo.



SU PASO POR AGENCIA

NOTICIAS ARGENTINAS

De su paso por la agencia NA quedan muchos recuerdos, vivos en quienes aún continúan dentro de la empresa y que compartieron tareas con él. Durante muchos años, Gendler era la "llave maestra" para hablar con el astro Diego Armando Maradona, quien lo atendía automáticamente a cada llamado.

La generosidad que destaca Vignolo está probada en su preocupación por conseguir trabajo para distintos compañeros, siguiendo la línea de su padre, Félix, otro ex NA también recientemente fallecido (el 27 de mayo próximo pasado).

También quedan recuerdos de su buen humor, ocurrencias y buena llegada a la mujer, ya que tenía gran facilidad para despertar las sonrisas femeninas.

Sergio Gendler nunca pasó desapercibido ni ocupó la franja de los grises puesto que tenía amigos incondicionales pero también algunos que rivalizaban con sus posicionamientos apasionados: seguramente por esa característica no será olvidado fácilmente.