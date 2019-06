Comienza el Oficial con los 4 partidos Deportes 14 de junio de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

PROTAGONISTAS./ Atlético y Libertad estarán entre los candidatos.







Pasó el Preparatorio que tuvo la definición con el Súper 4 consagrando a Libertad de Sunchales como campeón y este viernes los ocho equipos de la ARB empiezan a enfocarse en el Oficial. Serán 14 fechas para después jugar los play offs.

La primera jornada se disputa hoy 14 de junio de manera íntegra con estos encuentros: a las 21, 9 de Julio vs. Quilmes en el estadio Centenario; a las 21:30 Independiente vs. Ben Hur, en el Carlos Colucci, y Libertad vs. Unión, en el Hogar de los Tigres; y a las 22, Atlético vs. Peñarol en el Lucio Casarín.

En materia de pases para este certamen, cabe mencionar que Unión recupera a Matías Pennacino tras su paso por Racing de Gualeguaychú (fue subcampeón de la Liga Provincial entrerriana) y Libertad a Adriano Maretto, que estuvo en Del Progreso de Viedma.

El certamen tendrá luego continuidad el miércoles 19 (aunque algunos partidos podrían ir el jueves 20) con la segunda fecha, donde se enfrentarán: Ben Hur vs. Libertad; Unión vs. 9 de Julio; Quilmes vs. Atlético y Peñarol vs. Independiente.



EYDALLIN SIN MUNDIAL

A quince días del comienzo del Mundial de Grecia, La Selección Nacional U19 masculina confirmó el plantel que representará al país en el certamen internacional. El entrenador Maximiliano Seigorman realizó los últimos cuatro cortes, entre los que estuvo el escolta rosarino Julián Eydallín, jugador de Libertad de Sunchales.

El Mundial se disputará del 29 de junio al 7 de julio en Creta, Grecia. Los chicos permanecerán en el CeNARD hasta el martes 18/6 y luego partirán hacia Serbia, donde jugarán tres partidos amistosos.

El 26 de junio Argentina se instalará en Grecia a la espera del debut del sábado 29/6 ante Rusia. Vale recordar que los chicos integrarán el Grupo C junto a Filipinas, Rusia y el anfitrión. Luego de una fase regular de tres partidos, todos los participantes accederán a la etapa de octavos de final donde comenzará la fase de eliminación directa.

El cronograma será este: sábado 29/6 12:15 hs Argentina vs Rusia; domingo 30/6 14 hs Filipinas vs Argentina y martes 2/7 14:30 hs Argentina vs Grecia. Miércoles 3/7 octavos de final.

Este es el plantel: Francisco Farabello (1.89, Texas Christian University de EE.UU.); Marco Giordano (1.88, Regatas Corrientes); Lucas Reyes (1.81, Instituto de Córdoba); Juan Ignacio Marcos (1.90, Peñarol de Mar del Plata); Leandro Bolmaro (2.00, Barcelona de España); Juan De La Fuente (1.98, Quilmes de Mar del Plata); Bautista Lugarini (2.05, Bahía Basket); Fausto Ruesga (2.00, Bahía Basket); Valentín Simondi (2.00, Independiente de Oliva); Juan Francisco Fernández (2.05, Fuenlabrada de España); Tomás Chapero (2.09, Bahía Basket) y Francisco Caffaro (2.14, Virginia University de Estados Unidos).



FORMATIVAS

Durante el fin de semana hubo actividad de la Liga Provincial U17, donde Atlético de Rafaela jugó los partidos de ida en la Zona K en Almagro de Esperanza. El equipo rafaelino derrotó a Huracán de San Javier por 83 a 50, mientras que perdió frente a Almagro por 67 a 48 y ante Rivadavia Juniors de Santa Fe por 64 a 58.

Por otra parte, la categoría U13 jugó los encuentros de vuelta de la Zona D en El Quillá de Santa Fe y los chicos celestes ganaron los tres partidos: ante Platense de Reconquista por 78 a 44; frente a Central de Ceres 71 a 68 y ante El Quillá por 68 a 61. De tal modo Atlético fue segundo en desempate con Central de Ceres, ambos con 11 unidades.