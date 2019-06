En busca de Albino Verón Información General 14 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Por Edgardo Peretti



(NOTA 2)



La historia de Carlos Monzón se nutre de numerosas aristas; polémicas, criticables y elogiables, con diferencia de niveles, todas ellas. Lo personal, lo privado, lo del individuo, es una cuestión que no nos atañe, y lo que de ello surja, no viene al caso exponer aquí.

Nos vamos a detener en lo deportivo, en lo eminentemente boxístico. Este boxeador tuvo siempre una estrecha relación con Rafaela. Aquí debutó como profesional, ganándole por nocaut en el primer asalto a Ramón Montenegro, en Ben Hur el 6 de febrero de 1963. Y aquí estuvo en el rincón de Néstor “Tito” Giovannini, cuando este buscaba la corona sudamericana de los mediopesados y -ambos- lograron hacer explotar el estadio “Agustín Giuliani”.

Esa tarde, CM visitó LA OPINION y junto a Víctor Hugo Fux desgranamos una nota que aún recuerdo. Más tarde, el ahora técnico, nos invitó a tomar un Gancia en la vereda de Dhannes Tragos, en la primera cuadra del bulevar Santa Fe.

Sabido es que el santafesino no era muy afecto a poner la mano en el bolsillo para sacar efectivo, pero ese día fue – parece- la gran excepción. En un momento preguntó por su pupilo, y cuando alguien le refirió que había ido a rezar a la Catedral, aspiró largamente el enésimo pucho, buscó un maní perdido en la mesa y dejó una frase tan gráfica como contundente:

- Al gimnasio hay que ir…al gimnasio… (Y eso que Tito era cumplidor en esto).

(Seguirá)