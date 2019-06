Cuotas sin interés, descuentos y promociones animan las ventas Información General 14 de junio de 2019 Redacción Por Para este viernes y sábado se espera que las familias rafaelinas se vuelquen masivamente a buscar el regalo para agasajar a papá el domingo.

FOTO ARCHIVO OPCIONES. Primero hay que elegir por precio o preferencias de papá, después concretar la compra. DIA DEL PADRE. Es una fecha fuerte del calendario comercial.







Cuando se acerca el Día del Padre, cada año pensamos en darle a papá un regalo original, perdurable y potente… ¿pero ya agotamos todas las ideas? Lo fundamental para elegir el mejor obsequio es saber qué tipo de padre tenemos recomiendan desde la empresa de tecnología Acer para después recomendar distintos productos de su amplio menú de notebooks.

Indumentaria, calzado, accesorios como cintos o billeteras, bebidas, alimentos delicatessen, una salida a comer afuera, perfumes y hasta cremas o productos de tecnología como celulares, tablets o notebooks constituyen hoy día el menú tradicional en el que se puede elegir un obsequio para papá. Dependerá de la edad, de sus preferencias y claro está de los precios y de las posibilidades presupuestarias de las familias. Porque todo hay que pagarlo.

En este contexto, los planes de hasta 12 y 18 cuotas sin interés impulsados por el Gobierno nacional, junto con las ofertas especiales y descuentos promovidos por marcas y entidades financieras son los principales animadores de la semana final de ventas por el Día del Padre, según las proyecciones de cámaras y comercios.

"El nuevo lanzamiento de los planes de pago en cuotas Ahora 3, 6, 12 y 18 será un motorizador muy importante de las ventas para Día del Padre", anticipó un informe elaborado por la consultora Focus Market para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Esto se debe a que las tasas se han reducido del 45% al 20% y que incluso con un costo financiero total del 25% están por debajo del promedio de las paritarias de entre el 28% y 30% más revisión alcanzado por algunos gremios.

A esto se agrega la decisión de determinados comercios y cadenas de buscar recuperar las ventas a través en 6 y 12 cuotas a una tasa de interés 0.

En ese sentido, la Secretaría de Comercio Interior relevó en las últimas horas que más de 200 cadenas comerciales en todo el país adheridas al programa Ahora 12 ya ofrecen cuotas sin interés. Entidades Adheridas a CAME como la Federación del Comercio en Artefactos del Hogar, Cámara Argentina de Concesionarios de Motos, Cámara Argentina de la Industria del Juguete, entre otras, se sumaron a las promociones y descuentos con la esperanza de movilizar sus ventas.

En Rafaela, desde esta semana aumentaron en los comercios locales las consultas de las mamás junto a los niños que buscan sorprender a papá este domingo en un Día tan especial. Los chicos más pequeños incluso ya prepararon una tarjeta de ocasión con dibujos y mensajes de colores para que la sonrisa de "papi" sea la más grande.

"La gente tiene presupuestos acotados, pero con los programas de financiación se animan a llevar regalos un poco más caros que pueden pagar en cuotas. En algunos casos, ante la proximidad del frío, se buscan camperas o prendas de abrigo para reemplazar aquella que ya está muy usada en el placard", señaló el dueño de una tienda de bulevar Santa Fe. "Se vende más, pero esperamos que este viernes y sábado mejoren los números. Es cuando las familias se deciden. O cuando el papá es más grande, sus hijos que por ahí también ya tienen sus propias familias se juntan en el centro, ponen un poco de plata cada uno y salen a elegir el regalo", sostuvo. "Es lo que pasa cada año", resumió.

De acuerdo al trabajo de Focus Market, los rubros con mayor proyección en la participación de demanda para regalar en el Día del Padre son indumentaria (17%), herramientas (11%), telefonía celular (11%) y artículos de informática televisión y video (10%).

También tiene un lugar destacado en la proyección de compra el rubro experiencias, es decir cenas, salidas de campo, estadía en hoteles o spa (10%), artículos para el hogar ( 9%), calzados (8%), artículos deportivos (8%), vinos y licores (8%), entre otros ítems. O un viajecito en este fin de semana largo más allá de que en la provincia de Santa Fe se vota, lo cierto es que el lunes es feriado nacional en homenaje al patriota salteño Martín Miguel de Güemes.

El relevamiento encargado por CAME remarca que además de las cuotas sin interés se destacan los reintegros de hasta el 30% y el 35% que tarjetas de crédito y entidades bancarias ofrecerán para esta fecha en una amplia variedad de rubros.