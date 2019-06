Se inició el Torneo Juvenil del Centro Deportes 14 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA BEN HUR SUB 19./ Ben Hur se impuso por 4 a 1 a 9 de Julio en esta categoría.







El día miércoles se enfrentaron, en el comienzo de la segunda edición del Torneo Juvenil del Centro, 9 de Julio y Ben Hur en cancha del primero. Este torneo, organizado por el Consejo Federal, sirve a los clubes participantes para potenciar sus divisiones inferiores y se disputa en tres categorías.

Hubo reparto de puntos, con victoria de Ben Hur en Sub 19, de 9 de Julio en Sub 15 y empataron en Sub 17.

Los resultados registrados fueron estos: Sub 19, 9 de Julio 1 (Augusto Baldesarre) - Ben Hur 4 (Joaquín Castellano -2-, Tomás Asteggiano y Pablo Palomeque).

Sub 17: 9 de Julio 1 (Sterren) - Ben Hur 1 (García).

Sub 15: 9 de Julio 2 (Castro y Ledesma) - Ben Hur 1 (Bessone).

Recordemos que esta nueva edición cuenta con la participación de más clubes en relación al certamen que se disputó el año pasado. Además de 9 de Julio y Ben Hur, por la Liga Rafaelina interviene Unión de Sunchales, y de otras Ligas: 9 de Julio de Morteros, Sportivo Belgrano de San Francisco, Atlético San Jorge, Atenas de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba y Racing de Córdoba.

En la próxima fecha, Ben Hur recibirá a Racing de Córdoba y 9 de Julio visitará a su homónimo de Morteros.