Volkswagen presentará todas sus novedades en Agroactiva Automotores 14 de junio de 2019 Redacción Por Con un crecimiento constante a lo largo de 25 años, Agroactiva se convierte en la exposición más grande a campo abierto de América con más de 3.7 millones de visitantes en toda su historia. Volkswagen estará presente con un stand construido sobre un predio de 2400 m2, 7 camiones, 6 autos y 8 pick ups de diferentes versiones.

FOTO VW ARGENTINA CAMIONES. Serán uno de los productos que exhibirá VW en Agroactiva. PISTA DE PRUEBAS. Permitirá ver en acción a las pickup Amarok.







Volkswagen dice presente en Agroactiva 2019, del 26 al 29 de junio, con un predio semipermanente, mejoras en los servicios y en la infraestructura para los visitantes. Con una ubicación inmejorable Agroactiva se encuentra en el corazón de la industria agropecuaria argentina a solo 80 km de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

La División Vehículos Comerciales Livianos acercará al público 8 versiones diferentes de Amarok, tanto en cabina simple como doble, con el conocido y exitoso motor 2.0 litros y el flamante motor 3.0 V6 de 224 cv. Además, se presenta al público las novedades de producto de Saveiro, una Cabina Doble y una Saveiro Cross con el equipamiento MY2019.

Nicolás Matavos, Brand Manager de la División Vehículos Comerciales Livianos de Volkswagen Argentina sostiene que “Amarok continúa acompañando al campo y a la industria como una verdadera herramienta de trabajo. Somos socios en el crecimiento de estos sectores fundamentales para el progreso de nuestro país”.

En Agroactiva todos los miembros CREA y socios de AAPRESID obtendrán un descuento en la compra de vehículos Volkswagen. En forma exclusiva se incluye sin cargo también Lona Marítima y Cobertor.



PISTA DE PRUEBAS

La pista de pruebas off road está montada sobre una estructura especialmente diseñada para probar la robustez y la tecnología de la pickup Amarok, una de las más avanzadas de su segmento.

El primer ejercicio ocurre en una rampa, demostrando los ángulos de ataque y de salida y ventral. En este mismo obstáculo, se prueba también el asistente de arranque en pendientes (HSA), recurso que, en declives por encima del 10%, mantiene el vehículo frenado por hasta 4 segundos, después de que el conductor alivie el pedal del freno. Los frenos se liberan progresivamente durante la aceleración, permitiendo la salida del vehículo con más comodidad y tranquilidad en pendientes.

En la pista de pruebas también se puede encontrar el obstáculo de tracción, que hace que dos ruedas de Amarok queden suspendidas, mostrando la eficiencia de la tracción 4MOTION, la rigidez estructural del chasis y el funcionamiento de los bloqueos tanto mecánico como electrónico de los diferenciales.

En las pruebas sobre la pista, se testean los sistemas de seguridad activa como los de frenado (ABS), control de tracción (ASR), de control de estabilidad (ESP), break assist (BA), distribuidor electrónico de frenado (EDS) mediante ejercicios de esquives y frenadas.

En los obstáculos de terreno accidentado se puede probar la performance de las suspensiones, torque, reductora, etc.

Ante determinadas situaciones de manejo, los visitantes podrán comprobar la nueva función OverBoost, un sistema por el que se produce una obrepresión de alimentación que supera los valores de máximas prestaciones por un determinado espacio de tiempo, generando un mayor par motor disponible.

Esta función se activa entre los 70 y 140 km/h, entregando 20 CV extras durante 10 segundos (llegando a los 244 CV) o hasta alcanzar los 140 km/h Los visitantes que se acerquen también podrán descubrir aún más capacidades y asistentes de la Amarok, la pick up más potente en su segmento.



VOLKSWAGEN AUTOS

La marca acercará al público de Agroactiva 2019 los conocidos Volkswagen Polo y Virtus, los medianos lanzados en 2018 y que ya son referentes en su segmento por diseño, conectividad y seguridad. También habrá espacio para el Tiguan Allspace, el familiar premium de 7 plazas que a nivel mundial supera todos los pronósticos en ventas y el sedán más elegante de VW en nuestro país, el Passat, en su octava generación. Pero como novedades absolutas, Volkswagen presentará por un lado el nuevo y súper deportivo Vento GLI, de motor 2.0 TSI de 230 cv y caja DSG de 6 velocidades y, por otro lado, el que se perfila para ser sin duda el lanzamiento del año, el Volkswagen T-Cross, el SUV de la marca alemana que ya se ofrece en versiones Trendline (manual), Comfortline (manual y automático) y Highline (automático), desde $897.600. El T-Cross está equipado con motor 1.6 MSI de 110 CV y 16 válvulas y se comercializa en una gama de 8 colores. T-Cross se destaca por su diseño, su tecnología, su conectividad y su seguridad. Más que un SUV, un SUVW.



VOLKSWAGEN

CAMIONES Y BUSES

Por otro lado, los pesados también se hacen presentes en Agroactiva 2019 con su línea Advantech Euro V, compuesta por Delivery y Constellation que ofrecen la más avanzada tecnología y que resulta ideal para el transporte de larga, media y corta distancia.

Se exhibirán 7 modelos de Camiones Volkswagen entre ellos el Delivery, el Consagrado Constellation 17.280 y Constellation 19.330, pensado para vencer las distancias para el campo, dotado de importantes avances tecnológicos en materia de seguridad, confort y economía.

Volkswagen Argentina brinda la garantía más extensa y completa del mercado, de 200.000 kilómetros o 2 años de garantía (lo que ocurra primero) siendo éstas las mejores opciones del mercado. La garantía de VOLKSWAGEN es un compromiso que estipula la responsabilidad de la Compañía en la corrección de fallas, reemplazo y/o la reparación de componentes para asegurar la satisfacción del cliente.



VOLKSWAGEN POST

VENTA CORPORATIVA

Se exhibirán los nuevos modelos de bicicletas Volkswagen que salen a la venta en la segunda mitad del año. En materia de Postventa, ahora Volkswagen te brinda la posibilidad de comprar contratos de mantenimientos prepagos con una financiación de 6 cuotas sin interés abonando con Tarjetas de Crédito Visa y Mastercard, para las unidades patentadas durante el año 2019. El mismo se puede contratar en cualquier Concesionario de la Red de Volkswagen Argentina. Promoción Vigente hasta 31/12/2019, stock 3.750 unidades (2.500 Autos y 1.250 Amarok).

Además, continúa con el beneficio de la mano de obra bonificada en dos Servicios de Mantenimiento Programado, para todo vehículo 0 km entregado por un Concesionarios Oficial Volkswagen a partir del 1° de enero de 2017. El mismo aplica a autos en el 2do y 3er Servicio; y en Amarok en el 3er y 4to Servicio con mano de obra bonificada, siempre que se hayan realizado todos los servicios de mantenimiento anteriores en un Taller Oficial Volkswagen.

Se exhibirá en la pista de pruebas una unidad Servicio Móvil. El Servicio Móvil está destinado a Clientes y Flotas Volkswagen que necesitan una solución a domicilio. Se trata de camionetas Amarok 4×4 convertidas en un taller móvil que con un equipo de profesionales altamente calificados asisten a los clientes y hacen reparaciones a todos los vehículos de la marca Volkswagen. Se pueden realizar servicios de mantenimiento, cambio de discos y pastillas, distribución, colocación de accesorios, entre otras operaciones.