Otro duro examen para Argentina en el Mundial Deportes 14 de junio de 2019 Redacción Por FUTBOL FEMENINO

FOTO NA DIVIRTIENDOSE./ Las jugadoras argentinas en el reconocimiento al campo de juego.







EL HAVRE, 14 (AFP-NA). - Tras saborear el histórico empate sin goles ante el subcampeón mundial Japón el lunes en París, la Selección argentina femenina de fútbol tiene hoy otra prueba de fuego frente a Inglaterra, también candidata al título en Francia-2019, en Le Havre (16:00 hora argentina).

"A todo el grupo nos llena de confianza, porque, si bien tenemos menos tiempo de trabajo que Inglaterra, nos dimos cuenta de que podemos. Pero no nos debemos confiar por ese 0- 0", avisó el miércoles la defensora Agustina Barrosa, recordando que Inglaterra entró el juego el domingo, con un triunfo 2-1 sobre Escocia que le deja al frente del grupo D.

Argentina e Inglaterra se cruzan en un Mundial e inevitablemente las miradas se van al Estadio Azteca en 1986, cuando Diego Maradona dio el triunfo a los suyos en cuartos con dos de los goles más famosos de la historia (2-1). En la categoría femenina el único precedente en el Mundial fue el 6-1 para las europeas en la fase de grupos de China- 2007.

Para este segundo duelo, la Albiceleste viene de hacer un esfuerzo al límite para salvar el empate frente a Japón, campeona mundial en 2011. Fue el primer punto en el gran torneo para el equipo sudamericano, tras saldar sus participaciones en 2003 y 2007 cosechando solamente derrotas. Tras la explosión de alegría en París, que llevó al grupo argentino a las tapas de los diarios, el equipo dirigido por Carlos Borrello prepara el duelo ante las Tres Leonas al borde del mar, en la apacible ciudad turística de Deauville, al norte de Francia.

A menos de 200 metros, el hotel donde se hospeda Inglaterra, dirigida por el antiguo jugador del Manchester United Phil Neville, también descomprimiendo la presión tras un debut con trampa, un derbi frente a Escocia. "Fue difícil emocionalmente. Además teníamos que gestionar las expectativas altas que hay en Inglaterra, pero me gustó cada minuto de este partido", declaró Neville, también internacional. Entre las más destacadas de su formación, la delantera Nikita Parris, autora desde el punto de penal del primer gol inglés, que la próxima temporada pasará del Manchester City al Lyon, campeón de Europa.

"Es capaz de marcar, de crear, de jugar por la derecha, por la izquierda o por el centro. Se han dado cuenta de la jugadora realmente especial que tenemos", señaló el preparador.

Enfrente estará una defensa argentina que funcionó con precisión ante Japón. Empezando por la arquera Vanina Correa, muy segura durante todo el choque y salvadora con una parada en la prolongación, y continuando por la pareja de centrales, Aldana Cometti, que perdió parte de un diente por un codazo, y Agustina Barroso. Por delante, una debutante en los grandes torneos, Lorena Benítez, de 20 años, excelente en las labores de mediocentro. "Juega fútbol once y sala, me parece muy ordenada, con buena técnica y visión de juego. Es fundamental como cinco, en distribución", señaló Borrello sobre su apuesta por la jugadora de Boca.