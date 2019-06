Horario sin confirmar Deportes 14 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







La Federación Santafesina de Fútbol aún no confirmó el horario del partido que jugarán el jueves 20 de junio, Ben Hur y Atlético en el estadio "Néstor Zenklusen", por los octavos de final de la Copa Santa Fe. Se menciona que va a ser a las 15:30 o 16 horas.

En tanto, el 22 de junio a las 15:30 van a jugar por la misma instancia Atlético San Jorge vs. Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Rosario vs. Rosario Central. Y por cuartos de final, Porvenir Talleres vs. Sportivo Las Parejas jugarán el 30 de junio en Villa Constitución.