Panorama Político Locales 14 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







LA CAMPAÑA

LLEGA A SU FIN

La campaña llega a su fin... pero no tanto. ¿Cómo es esto? A las 8 AM de este viernes comienza la veda electoral por lo que los candidatos ya no podrá hacer campaña proselitista, lo que implica que no se podrá hacer publicidad en los medios de comunicación tradicionales como diarios, radios, televisión e incluso portales informativos y tampoco actos políticos en general. Tampoco los dirigentes pueden conceder entrevistas para hacer referencia a sus propuestas. Ahora es el turno para que los votantes puedan tener algo de calma para reflexionar sobre las elecciones y pensar su voto.

Sin embargo, la legislación no alcanza las redes sociales, donde la campaña tendrá continuidad a todo ritmo. Navegar en Instagram, Facebook o Twitter entonces implicará cruzarse inevitablemente con algún candidato de por acá.

Por lo pronto, cabe recordar que a nivel local se elige intendente para el período 2019-2023 y cinco concejales, ya que en diciembre concluyen los mandatos de Silvio Bonafede, Evangelina Garrappa y Hugo Menossi -los tres no renuevan- así como también de Lisandro Mársico y Carina Visintini, quienes sí aspiran a quedarse otros cuatro años. En tanto, Lalo Bonino, Leo Viotti, Alejandra Sagardoy, Marta Pascual y Jorge Muriel tienen mandato hasta fines de 2021.



LA SATURACION

POR LOS DEBATES

En este mes de campaña para las elecciones de este domingo se sucedieron debates en distintos escenarios de Rafaela lo que obligó a los candidatos a intendente o a concejales a prepararse especialmente con mayor o menor rigurosidad. El calendario se puso en marcha con un debate impulsado por Radio San Patricio en el Sindicato de la Carne y luego prosiguió con el que realizó el Círculo de la Prensa en la sede de UCES Centro -aunque solo con los postulantes al cargo Ejecutivo-, ambos con agenda temática amplia. Después fue el turno del Centro Comercial e Industrial que convocó solo a Luis Castellano, Leonardo Viotti, Fernando Muriel y Oscar Gasparotti para enfocarse en los temas vinculados a los sectores productivos y del comercio y servicios.

El maratón de debates tuvo un spring final esta semana: lunes con los concejales (Brenda Vimo, Lisandro Mársico y Germán Bottero, en tanto que Miguel Acosta de Junta Vecinalista nunca participó) y martes con los intendentes en el piso del canal Next Tv en la esquina de Tucumán y Agustín Alvarez. Miércoles y jueves con el mismo orden en los estudios de Somos Rafaela (Cablevisión) de calle Moreno.

No pocos candidatos admitieron cierta saturación tras este petit torneo de exposiciones en las que abordan las principales propuestas de campaña, a la vez que desearon que para los próximos comicios se organice un único gran debate como sucedió en toda la Provincia con los candidatos a gobernador. En efecto, el sábado pasado en Rosario Omar Perotti, José Corral y Antonio Bonfatti participaron de una puesta en escena para explicar qué proponen hacer en su gestión si finalmente ganan los comicios en torno a cinco tópicos.

Como ya se publicó en este Diario, la apuesta fuerte de cada candidato a gobernador fue jugar a no perder, a no arriesgar más de la cuenta para evitar que un error signifique la pérdida de votos. Ser políticamente correctos se convirtió, entonces, en la consigna.



APARECIERON

LAS ENCUESTAS

Jugados por jugados, en esta última semana desde distintos sectores políticos hicieron circular encuestas respecto a la elección de intendente. Obvio que al compartirla con los medios de comunicación hay intencionalidades, no ingenuidades. Cuando alguien intenta mostrarse en ganador, busca entre otras cosas que aquellos que no han decidido su voto se inclinen en apoyar a quien se cree triunfará en las urnas.

Lo cierto es que en el espacio del frente Juntos que tiene a Luis Castellano como candidato a la reelección disponen de una encuesta efectuada por la cordobesa AVVA Consultora, de Mauricio Vagliente, que es categórica. Porque descarta la victoria de Castellano, quien prácticamente duplica el caudal electoral de sus adversarios, con Viotti en segundo lugar y Muriel en el tercero. Mucho más atrás marcha Oscar Gasparotti, de Cambiemos.

Sin embargo, desde el socialismo salieron a mostrar la encuesta efectuada por Daniel Lutzky en la que se ve a Castellano al frente con 42 puntos, en segundo lugar coloca a Muriel con 27 y en tercero a Viotti con 20. De todos modos, un tercer encuestador de esta ciudad sopló a esta Columna que el actual intendente encabeza cómodo su medición -incluso es el que refleja mayor crecimiento desde las PASO del 28 de abril- pero que en el segundo escalón se posiciona el aspirante de Cambiemos y en el tercero, el del Frente Progresista.

Más allá de esta trifulca de encuestas, lo que importa sucederá el domingo.



CARTELES ROTOS

En el tramo final de la campaña, desde el Frente Progresista rafaelino salieron a pelear con todo, con la colocación de carteles con mensajes críticos hacia la gestión de Luis Castellano en busca de un golpe de efecto que permita dar batalla en las urnas. Después denunciaron la rotura de la cartelería con la imagen de Fernando Muriel o de Omar Martínez, el candidato a senador departamental.

En fin, se trata de un folclore que se repite en cada elección, con mayor o menor intensidad.



UN FESTIVAL DE LOS

ANUNCIOS Y APORTES

La incertidumbre en torno al resultado de la elección en la categoría de gobernador ha acelerado en los últimos días una campaña en la que casi todo vale. Noticias falsas por aquí, anuncios de licitaciones, de obras o entrega de vehículos policiales, aportes para clubes o entidades constituyen algunas de las armas utilizadas para ganar votos.

En ambos partidos de la oposición provincial incluso se quejaron del uso del aguinaldo de los empleados públicos como herramienta electoral. Es que hoy estatales, docentes y policías percibirán el medio aguinaldo que se suele pagar una semana antes de que termine junio. ¡Pero hoy recién es 14!

La disputa por ganar la elección es sin cuartel.



EL ESCRUTINIO Y LA

TRANSPARENCIA

El gobernador Miguel Lifschitz, además candidato a diputado provincial, salió a garantizar esta semana la transparencia del escrutinio de este domingo por la tarde y noche -tal vez madrugada del lunes también-. El resultado de las elecciones del 2015 cuando el propio Lifschitz derrotó a Miguel Del Sel por apenas 1.500 votos, en medio de sospechas sobre el recuento de votos, hacen dudar a Perotti y Corral, quienes recomendaron máxima atención a sus fiscales, en especial en Rosario donde se concentra la mayor parte del padrón.