Atlético, con tres a cuartos Deportes 14 de junio de 2019 Redacción Por La “Crema” se metió con Quinta, Séptima y Octava en la definición por el título. En Quinta se medirá ante Platense y en Séptima y Octava con Ferro. Todo lo ocurrido en la última fecha de la fase de grupos y lo que se viene.

FOTO PRENSA ATLETICO EN EL PREDIO. / La “Crema” jugó con sus tres menores en el Autódromo.







Atlético de Rafaela pudo clasificar con tres de las seis categorías a los cuartos de final del torneo de Inferiores de la Primera B Nacional. En la novena y última fecha de la primera etapa de la Zona A los pibes de la “Crema” se enfrentaron con sus pares de Los Andes logrando cuatro triunfos, un empate y una sola derrota.

De esta forma quedaron definidos aquellos que se metieron en cuartos de final, por divisional, y Atlético lo consiguió en Quinta, donde ahora se enfrentará con Platense; en Séptima y Octava con Ferro Carril Oeste. Este sábado 15 se jugarán dichos cruces en el predio del Autódromo desde las 9 hs.



A continuación, los resultados registrados entre Atlético de Rafaela y Los Andes, en la última fecha.



Cuarta División: Los Andes 1 vs. Atlético de Rafaela 0.

Quinta División: Los Andes 1 vs. Atlético de Rafaela 4 (Juan Cruz Fassi, Agustín Alfano, Juan Agustín Lopez y Darío Rostagno).

Sexta División: Los Andes 1 vs. Atlético de Rafaela 3 (Santino Turina, Santiago Colombatti y Gianfranco Krenz)



Séptima División: Atlético de Rafaela 3 (Gonzalo Roldán Operti -2- y Matías Ferlini) vs. Los Andes 0.

Octava División: Atlético de Rafaela 0 vs. Los Andes 0.

Novena División: Atlético de Rafaela 2 (Francisco De Micheli y Elías Quintero) vs. Los Andes 0.