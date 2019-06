Termas recibirá a la séptima fecha del TC Deportes 14 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FACEBOOK EMANUEL MORIATIS. Ultimo ganador en Termas.







Tras haber disputado la "Carrera de los Millones" en el autódromo "Ciudad de Rafaela", la categoría más popular de nuestro deporte motor, se presentará este fin de semana en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Será para dar cumplimiento a la séptima fecha de la temporada, que hasta el momento no tiene ganadores repetidos, pero sí un líder inobjetable en el campeonato, José Manuel Urcera (Chevrolet).

El piloto rionegrino, luego de su victoria en el escenario rafaelino, lanzó con sólidos argumentos su candidatura a luchar por el título en este 2019.

Sin embargo, no puede ser considerado favorito para esta prueba que se llevará a cabo en tierra santiagueña y en una prueba convencional, a diferencia de lo ocurrido en las últimas visitas que realizó el Turismo Carretera a Termas.

Esta vez no será una carrera especial, con grillas ordenadas por sorteos, con dos finales en otras tantas jornadas, con cambios de neumáticos o recarga de combustible.

Hoy se realizarán los entrenamientos, que se reiterarán mañana junto a las clasificaciones, en tanto que el domingo se efectuarán las series y la final, con horario de largada fijado para las 13:20.

Entre los 46 protagonistas -tres menos que en Rafaela- estará el piloto de esta ciudad, Nicolás González, con el Torino del equipo A&P y con la ilusión de conseguir un buen resultado en la ciudad termal.



EL CRONOGRAMA

Hoy viernes se cumplirán estas actividades: de 12:00 a 12:45 primer entrenamiento TC Pista; de 12:50 a 13:55 primer entrenamiento Turismo Carretera; de 15:05 a 16:10 segundo entrenamiento Turismo Carretera y de 16:35 a 17:20 segundo entrenamiento TC Pista.

Los horarios para mañana sábado son los siguientes: de 09:30 a 09:53 tercer entrenamiento TC Pista; de 11:05 a 11:35 primera clasificación TC Pista; de 11:40 a 12:03 tercer entrenamiento Turismo Carretera; de 12:30 a 13:00 segundo clasificación TC Pista; de 13:15 a 13:56 primera clasificación Turismo Carretera; de 15:05 a 15:46 segunda clasificación Turismo Carretera; a las 16:05 primera serie TC Pista (5 vueltas) y a las 16:35 segunda serie TC Pista (5 vueltas).

El domingo concluirá el programa con estas pruebas: a las 09:00 primera serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 09:30 segunda serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 10:00 tercera serie Turismo Carretera (5 vueltas); a las 12:00 final TC Pista (20 vueltas ó 40 minutos) y a las 13:20 final Turismo Carretera (25 vueltas ó 50 minutos).