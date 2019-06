Brasil ante Bolivia en el inicio de la Copa América Deportes 14 de junio de 2019 Redacción Por FUTBOL

El local, Brasil, parte como candidato al título.







SAN PABLO, 14 (AFP-NA). - Anfitriona y favorita en todos los extremos, un poderoso Brasil, que parece no extrañar a Neymar, inaugura este viernes la Copa América ante una frágil pero valiente Bolivia, en su camino por hacerse de su noveno trofeo continental. El acto inaugural será a las 20 hs.

Brasil, ocho veces campeón de este torneo (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007), jamás ha cedido este galardón cada vez que ha sido el país sede (1919, 1922, 1949 y 1989).

Pese a ello no consigue quedarse con la Copa América desde el 2007, cuando venció 3-0 a Argentina en Venezuela. Y no ha llegado a la final en las últimas tres ediciones.

"Brasil es uno de los favoritos para ganar la Copa América, incluso porque estamos jugando en casa con el apoyo de nuestra hinchada. Nuestra selección viene muy bien montada", dijo Cafú, emblemático exlateral derecho de la Canarinha, campeón del mundo en 1994 y 2002.

El juego está programado para las 21.30 en el estadio Morumbí de Sao Paulo, bajo el arbitraje del argentino Néstor Pitana, quien tiene en su currículo el duelo inaugural y la final de Rusia-2018.

Neymar, envuelto en un escándalo tras una acusación por presunta violación, debió dejar el equipo tras lesionarse en un amistoso con Catar, donde la Canarinha venció 2-0.



Posibles alineaciones:



Brasil: Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis - Philippe Coutinho, Casemiro, Arthur o Allan - Richarlison, Roberto Firmino, David Neres. DT: Tite.

Bolivia: Lampe - D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano - Justiniano, Saucedo, Castro, Fernández, L. Vaca - Martins. DT: Eduardo Villegas.



Estadio: Morumbí.

Arbitro: Néstor Pitana (ARG).

Hora: 21:30