Comenzó el juicio oral contra Cristóbal López Nacionales 14 de junio de 2019 Redacción Por Entre los acusados también están su socio De Sousa y el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.

FOTO NA BANQUILLO. Cristóbal López y Echegaray entre otros.







BUENOS AIRES, 14 (NA). - El Tribunal Oral Federal 3 comenzó ayer el juicio oral y público contra el empresario Cristóbal López, su socio Fabián De Sousa y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por presunta defraudación a la administración pública, a raíz de la evasión en más de 8.000 millones de pesos a la AFIP por parte de la empresa Oil Combustibles.

Los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso iniciaron el juicio por la falta de pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ITC) de los períodos fiscales entre mayo de 2013 a agosto de 2015, de la firma Oil Combustibles SA, así como el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago por parte de la AFIP.

La acusación está a cargo del fiscal de juicio Juan García Elorrio y la querella de la AFIP.

Echegaray está acusado de ser coautor del delito, mientras que López y De Sousa como partícipes necesarios.

Los empresarios, sentados en la primera fila, fueron trasladados desde el Penal de Ezeiza para estar presentes en Tribunales, en tanto que Echegaray llega en libertad.

Tras una gran desorganización, el juicio comenzó dos horas después en una sala que presentó dificultades por la poca capacidad y ante la gran cantidad de público y prensa.

En la primera audiencia, el secretario del Tribunal dio lectura del requerimiento de elevación a juicio que consta de poco más de un centenar de carillas, tras lo cual se dará pie a las cuestiones preliminares y las indagatorias posteriores.

A López y De Sousa se los acusa de haber evadido a la AFIP el pago de 8 mil millones de pesos por el impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por el expendio en sus estaciones de Oil Combustibles.

Los empresarios llegan a juicio con un embargo de 17.042.509.692 de pesos cada uno, sumado al congelamiento de cuentas bancarias.

Echegaray está acusado de "haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales a Oil Combustibles SA, de la cual era responsable López- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural (ICL)".

Cristóbal López y De Sousa también están procesados por asociación ilícita en el caso "Los Sauces" ya elevado a juicio y a la espera de la fecha de inicio por parte del Tribunal Oral Federal 5; en tanto que el ex titular de la AFIP está actualmente siendo sometido a juicio por haber hecho una falsa denuncia contra el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay por supuesta tenencia de una cuenta en Suiza.