Presentación de Pichetto ante todos los ministros Nacionales 14 de junio de 2019 Redacción Por MACRI PRESIDIO LA REUNION DE GABINETE

FOTO NA MACRI. Se sentó al frente de Pichetto.







BUENOS AIRES, 14 (NA). - El flamante candidato a vicepresidente del frente oficialista Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, acompañó ayer al presidente Mauricio Macri en una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que aseguró que no siente "ningún tipo de culpa" por su alianza con el Gobierno. Se trató de la segunda actividad en la que el mandatario nacional se muestra junto a su nuevo compañero de fórmula: el miércoles viajaron juntos a Neuquén para cerrar el precoloquio de IDEA.

Pichetto entró al Salón de los Científicos Argentinos de Balcarce 50 cerca de las 10:30, acompañado por al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Producción, Dante Sica; y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

La actual vicepresidenta, Gabriela Michetti, no estuvo en la reunión porque viajó a Nueva York para asistir a un debate sobre los derechos de las personas con discapacidad que se realiza en la sede de la ONU.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló que durante el encuentro de este jueves Pichetto aseguró que su acercamiento al Gobierno fue "un salto muy grande en una Argentina que necesita reencontrarse y no vivir en la pelea y en la dicotomía". "Dijo que se sentía muy cómodo, muy contento con su decisión, que no tenía ningún tipo de culpa, sino todo lo contrario, que sentía que estaba dando un paso hacia la unidad", precisó.

Fue al brindar una declaración de prensa junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, al término de la reunión de Macri y el senador con los miembros del Gabinete.

La ministra contó que también se evaluó "cómo está el panorama electoral y de cómo ha impactado positivamente la candidatura" del actual senador del PJ. En este sentido, consideró que la fórmula fue bien recibida "en todo el territorio nacional y en el mundo", y que la alianza tiene un "impacto sobre la gobernabilidad".



ALMUERZO DE

BIENVENIDA

Los dirigentes de origen peronista que forman parte de Juntos por el Cambio almorzarán hoy con el candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto, para darle la bienvenida. Del agasajo para el senador nacional participarán el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.



URTUBEY

El gobernador salteño y candidato a vice junto a Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, reveló ayer que "funcionarios del Gobierno" le ofrecieron ser el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, pero que lo rechazó, antes de que aceptara ocupar ese puesto el senador peronista Miguel Ángel Pichetto.