Murió el periodista Sergio Gendler

Hace unos seis meses se sometió a una operación por esta enfermedad, pero no pudo recuperarse a pesar del tratamiento médico. Anteriormente ya había sufrido otra afección: la enfermedad de Crohn, una dolencia intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo.

Da cuenta InfoShow que para Gendler no le fue sencillo "dar en la tecla" con el diagnóstico, como él mismo lo definió.







Sin embargo, gracias a los especialistas de la Fundación Más Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa con los que fue llevando su tratamiento, y la información que fue recabando a lo largo de todos estos años, entendió que debía reacomodar su rutina a la enfermedad y seguir adelante con su vida diaria.

"Sé que si tengo que irme de viaje, tengo que preparar mi equipaje y mi medicación, es parte de mi vida", explicó, naturalizando la situación. Luego, se convirtió en la primera personalidad pública de la Argentina en unirse a la causa de esta fundación.

En su última etapa laboral, está abocado a la radio y se desempeñaba en Fox Sports Radio, La 100 y Radio Mitre, y participaba en los programas FS Radio Sur, Le doy mi palabra, Sarasa y Atardecer de un día agitado.

LA FAMILIA

En cuanto a su vida personal, era padre de cuatro hijos Bárbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), fruto de su amor con la periodista Nancy Lezcano, su última pareja durante 13 años.







"Confieso que a los 20 años me hubiera gustado ser padre de un varón para ir a la cancha y llevarlo a jugar al fútbol. Pero con el correr del tiempo sentí que tener hijas mujeres es una bendición, es hermoso. Solo le pedí a Dios que me salieran sanitas y felices, no puedo pedir más nada", había declarado sobre sus hijas en una entrevista con la revista Pronto.

UN RECUERDO

El periodista era muy querido en el mundo del periodismo deportivo.

En la última entrega de los premios Martín Fierro, Sebastián "Pollo" Vignolo ganó en la terna mejor programa deportivo por Pasión por el fútbol y recordó a su colega con cariño diciendo "le quiero dedicar el premio a un amigo que en este momento se lo extraña en el día a día que teníamos. Un tipazo, un buen compañero, un gran periodista que en este momento no la está pasando de la mejor manera, tal el caso de Daniel "el Ruso" Gendler. A él y a su familia".