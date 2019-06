Lavagna y Urtubey juntos en otra fórmula Nacionales 13 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA COMPAÑEROS. Urtubey y Lavagna integran la fórmula anti polarización.







BUENOS AIRES, 13 (NA). - Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey acordaron ayer integrar una fórmula presidencial con el ex ministro de Economía a la cabeza y el gobernador de Salta como candidato a vice, en el marco de una alianza política que se denominará Consenso Federal 2030.

Tras la sorpresiva salida del senador Miguel Pichetto de Alternativa Federal para acompañar a Mauricio Macri en la alianza oficialista, Lavagna y Urtubey decidieron competir juntos en las PASO del próximo 11 de agosto.

"No se trata de buscar posicionamiento y ver de qué manera uno puede conseguir un cargo. Yo quiero buscar una tercera vía desde mi mirada", resaltó el gobernador de Salta, al deslizar una crítica al legislador nacional.

Urtubey sostuvo que "lo de Pichetto" le pareció "una sorpresa" y resaltó que con el rionegrino "hay una mirada diferente respecto de lo que significa buscar una instancia superadora a este gobierno, que es malo".

"Nosotros construimos Alternativa Federal porque no queríamos la continuidad de Cambiemos ni la vuelta del pasado. Algunos cambiaron de opinión, yo sostengo mi postura", recalcó el salteño en declaraciones al canal C5N, sobre Pichetto y Sergio Massa, que se acercó al kirchnerismo.

El gobernador y el ex ministro de Economía se reunieron en horas del mediodía en la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires y allí terminaron de darle forma al pacto, del que también participarán la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y el mandatario de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.

Además, dentro de Consenso Federal quedó la jefa del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, quien había advertido que se separaba de Massa si éste acordaba con el kirchnerismo.

"Decidieron unificar las diferentes fuerzas políticas que integran sus espacios creando Consenso Federal 2030 y presentarse a las elecciones trabajando juntos, concentrando sus esfuerzos en la construcción de una alternativa posible a la pretendida polarización entre Macri y Cristina", destacó el flamante espacio en un comunicado.

El frente que se inscribirá este miércoles tomó partes del nombre de Alternativa Federal y Consenso 19, los espacios de Urtubey y Lavagna, respectivamente.

"Consenso Federal propone un camino de transformación que hoy resulta imperioso para la Argentina y el bienestar de sus habitantes, dejando atrás, de una vez y para siempre, la grieta que tanto daño ha causado", coincidieron los candidatos.

Alternativa Federal se había comenzado a desinflar con la decisión de Sergio Massa de iniciar una negociación con el PJ y Unidad Ciudadana, pero entró en crisis cuando Pichetto anunció que sería el candidato a vicepresidente de Macri.

Si bien semanas atrás las tratativas para sumar a Lavagna a ese frente se habían caído por la negativa del economista de ir a unas PASO, este miércoles se concretó el acuerdo, en un esfuerzo por sumar volumen electoral en la propuesta de la "tercera vía", lejos del kirchnerismo y el macrismo.