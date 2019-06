Nueva velada de box en el estadio "17 de Junio" Deportes 13 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







El viernes 14 de junio, Ben Hur realizará un nuevo Festival de Box. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en la Escuela de Boxeo “Alfredo Charra” de la BH.

Como anticipo del 79º Aniversario, el Club Sportivo Ben Hur llevará adelante una súper velada boxística este viernes desde las 21hs, en el Estadio “17 de Junio” (Saavedra 409) y contará con la fiscalización de la Asociación Santafesina de Box.

El festival tendrá ocho peleas amateurs con futuras promesas de la ciudad y participarán cinco púgiles de Ben Hur: Nicolás Cominoti, Patricio Coronel, Laureano Amato, Eduardo Gómez y Rodrigo Mariani. Las entradas anticipadas tienen un valor de $150 y pueden ser adquiridas en la Escuela de Boxeo “Alfredo Charra” de la BH (Saavedra 409) de lunes a viernes de 15hs a 21hs.

Cronograma de peleas: Nicolás Cominoti (Ben Hur) vs Claudio Zalazar (Angeles Blancos); Facundo Godoy (Porteña) vs Enzo Gonzalez (Ceres); Eduardo Gómez (Ben Hur) vs Jonatan Lucero (San Francisco); Emiliano Benítez (San Guillermo) vs rival a confirmar; Patricio Coronel (Ben Hur) vs Ignacio Acevedo (Ojos de Tigre); Eric Acosta (Ojos de Tigre) vs Ramón Silva (San Guillermo); Florencia Ruiz (Spósito) vs Georgina Duarte (Ojo de Tigre); Laureano Amato (Ben Hur) vs Daniel Rolón (Spósito) y Rodrigo Mariani (Ben Hur) vs Diego Blanco (Ceres).