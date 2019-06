Exitosa realización de la Copa AFA en Atlético

Más de 100 ajedrecistas estuvieron presentes en Atlético de Rafaela para disputar la XI Copa Cultura AFA. Durante la mañana del sábado (08/06) se produjo el arribo a nuestra ciudad de las delegaciones provenientes de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Al mediodía se realizó una recepción de camaradería en el Autódromo.

Luego del almuerzo la actividad continuó en el Salón Celeste donde dio inicio a la jornada deportiva que estuvo dividida en tres categorías con los siguientes equipos: River Plate, Ferro Carril Oeste, San Lorenzo de Almagro, Huracán, Racing, Temperley, J.J. Urquiza, Newell’s Old Boys, Acassuso, Lanús, Vélez Sarsfield, Belgrano de Córdoba, el anfitrión Atlético Rafaela y los invitados 9 de Julio de Rafaela y Unión de Sunchales.

En el acto inaugural estuvieron presentes Intendente de la ciudad, Luis Castellano; el Subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti; el presidente de Atlético de Rafaela, Eduardo Gays; el Presidente de Cultura AFA, Néstor Vicente; el Coordinador de Cultura AFA, José Pepe Lara; el presidente de la Federación Metropolitana de Ajedrez (FE.ME.DA), Alejandro Sass; los el ex presidentes de la Federación Argentina de Ajedrez, Alejandro Nogués y Jorge Minuto, lo que dio un marco de trascendencia especial al torneo.

Entre los integrantes de los equipos visitantes se destacó la presencia de jugadores titulados, como el GM Federico Pérez Ponsa, primer tablero de San Lorenzo de Almagro; el Maestro Internacional Jacques Blit y Carlos Gómez representando a JJ Urquiza y Ferro Carril Oeste respectivamente; el campeón Panamericano Sub 12, Martín de la Cruz de River Plate y la candidata a Maestra, Betania Lozano, de Vélez Sarsfield.

La competencia evidenció un gran nivel que permitió a los equipos locales medirse con jugadores muy fuertes de nivel nacional.

Destacada actuación tuvo el equipo Sub 18 del Club 9 de Julio que logró el 3º puesto en su categoría. Lo integraron Matías Barco, Lucía Ghiberto y Franco Ghiberto. Y también fue excelente la actuación de equipo de Primera Categoría de Atlético de Rafaela que finalizó en el tercer puesto; lo conformaron Ignacio Raviolo, Pedro Nava y Carlos Díaz.

La posiciones por categoría fueron las siguientes: Primera: Ferro Carril Oeste, San Lorenzo de Almagro y Atlético de Rafaela.

Reserva: J J Urquiza, River Plate y Lanús A.

Sub 18: River Plate Campeón Sudamericano, River Plate Juvenil y 9 de Julio.

El torneo contó con la presencia como arbitro principal el árbitro internacional Leandro Plotinsky de la ciudad de Buenos Aires, secundado por el árbitro nacional Lisandro Ercole (Humberto 1°) y cómo ayudante Sebastián Lukestik (Atlético de Rafaela).

La organización general del evento fue magnifica y se reflejó en el maravilloso ambiente de camaradería que primó durante toda la jornada y en el agradecimiento de los visitantes. La Subcomisión de Ajedrez de Atlético de Rafaela destaca el apoyo recibido por Cultura AFA Cultura para llevar adelante este evento, a los clubes participantes y a los jugadores de la Sociedad Española de Rafaela, de Sunchales y de Humberto que se sumaron a esta iniciativa para conformar los equipos de 9 de Julio, Unión de Sunchales y Atlético de Rafaela.