Los Pumitas a semifinales con triunfazo ante Francia

ROSARIO, 13 (NA) - La selección argentina de rugby Sub 20, Los Pumitas, logró un triunfo categórico ante Francia, actual campeón del mundo por 47 a 26 y se clasificó para las semifinales del Mundial que se disputa en Rosario y Santa Fe. Con este resultado el equipo argentino terminó primero en el Grupo A con 11 puntos, al igual que Francia, mientras que Gales acumuló 9 y Fiji 1.

El próximo lunes, a las 13 hs., el seleccionado albiceleste se medirá ante Australia en la cancha del Hipódromo de Rosario, el mismo escenario donde brilló ayer. Los australianos perdieron 56-33 ante Inglaterra en el cierre de la instancia clasificatoria pero igual fueron primeros en su zona. En la otra semifinal jugarán Inglaterra ante Francia (mejor segundo).

El conjunto argentino fue tremendo en el arranque y se puso rápidamente 24-0 con tries de Thomas Gallo, Gonzalo García y Juan Martín González, más la puntería de un Joaquín de la Vega Mendía que metió todo. Francia sufrió la expulsión de Sacha Zegueur, algo que favoreció a los argentinos, que sin embargo recibieron la roja de Rodrigo Isgró y la amonestación de Lucas Bur, algo que puso a los galos en partido.

Los europeos se recompusieron y marcaron dos tries a través de Jordan Joseph y Donovan Taofifenua, pero Los Pumitas se acomodaron a mantuvieron la distancia con los pies de De la Vega Mendía y su reemplazante, Nicolás Roger, para quedar 40 a 21 arriba a falta de 20 minutos.

Casi sobre el final, Juan Pablo Castro encontró un espacio en la defensa francesa y se fue debajo del ingoal para sellar la victoria.



ARGENTINA 47 - FRANCIA 26

Argentina: Ignacio Mendy; Rodrigo Isgro, Juan Pablo Castro, Gerónimo Prisciantelli y Mateo Carreras; Joaquín de la Vega Mendía y Gonzalo García; Bautista Pedemonte, Juan Martín González y Juan Cruz Pérez Rachel; Lucas Bur y Manuel Burnstein; Francisco Coria, Pablo Dimcheff y Thomas Gallo.

Cambios: ST, 4' Francisco Minervino por Gallo y Federico Parnas por González, 13' Nicolás Roger por De la Vega Mendía, 23' Joaquín Pellandini por García, 25' Mariano Muntaner por Dimcheff, 26' Marcos Moneta por Carreras, 32' Ramiro Tallone por Bernstein.

Francia: Alexandre De Nardi, Vincent Pinto, Arthur Vincent, Julien Delbouis y Matthis Lebel; Louis Carbonel y Quentin Delord; Thibault Hamonou, Sacha Zegueur y Loïc Hocquet, Killian Geraci y Gauthier Maravat; Paul Mallez, Rayne Barka y Jean-Baptiste Gros.

Cambios: ST, Joseph por Hocquet, Taofifenua por De Nardi y Vanverberghe por Geraci, 7' Burlin por Mallez y Beria por Gros, 22' Hirigoyen por Hamonou, 32' Lachaud por Barka.

Tantos en el primer tiempo: 2m penal de De la Vega Mendía (A), 10m, 12m y 20m conversiones de De la Vega Mendía por tries de Gallo, García y González (A), 25m penal de De la Vega Mendía (A), 27m conversión de Carbonell por try de Delord (F), 40m conversión de De la Vega Mendía por try de Dimcheff (A).

Tantos en el segundo tiempo: 4m conversión de Carbonel por try de Joseph (F), 9m penal de De la Vega Mendía (A), 12m conversión de Carbonel por try de Taofifenua (F), 21m penal de Roger (A), 29m conversión de Roger por try de Castro (A), 36m try de Level (F).

Amonestado en el primer tiempo: 26m Bur (A). Expulsados en el primer tiempo: 10m Zequeur (F) y 18m Isgro (A).