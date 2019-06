Golf: Grillo y Etulain en el US Open Deportes 13 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







El argentino Emiliano Grillo será parte del US Open 2019 por la vía del Top 60 del Ranking Mundial. De esta manera, el chaqueño de 26 años disputará su cuarto US Open esta semana en el Pebble Beach Golf Links; el mejor resultado del argentino en este Major fue el puesto 54° en la edición del año 2016.

Grillo dará su golpe inicial hoy a las 11:07 hora de nuestro país jugando con Ryan Fox y Thorbjorn Olesen, mientras que Julián Etulain lo hará a las 10:45 saliendo por el tee del hoyo 10 junto a Luis Gagne y Sepp Straka. Será el debut para el profesional argentino de Coronel Suárez que logró clasificar en Texas con una excelente segunda ronda de 64 golpes.

La edición 119 del US Open Championship se jugará en Pebble Beach, California.