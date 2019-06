Fue concretada la sexta edición Sociales 13 de junio de 2019 Redacción Por MARATON DE TEJIDO

FOTO CP// MARATON DE TEJIDO./ Con masiva participación tuvo lugar en la vecinal del Villa Podio.







Ayer, la vecinal del barrio Villa Podio fue el lugar elegido para desarrollar una nueva edición de la maratón de tejido que congrega a quienes participan de los distintos talleres barriales que brinda la Municipalidad de Rafaela a través del Programa Presupuesto Ciudadano.

La Maratón surgió en el año 2013 como un proyecto de extensión de los talleres barriales de Tejido y se organiza en todas las vecinales que cuentan con esta actividad.

El destino de las donaciones se elige por pedidos que llegan o propuestas que las mismas voluntarias aportan y se analizan para repartirlos a diferentes lugares por lo cual pueden hacer llegar sus solicitudes a la Subsecretaría de Gestión y Participación en bulevar Hipólito Yrigoyen 421.

Esta actividad pone en valor la experiencia ciudadana, la unión y el acompañamiento de proyectos solidarios por parte del Estado municipal.

Aurora Maidana, del barrio Villa del Parque, comentó: “Estoy muy conforme con la profesora porque nos explica muy bien, nos enseña, es una persona muy especial por su carisma, nos entiende a todas y nos tiene mucha paciencia”.

También contó que “como estoy jubilada, con esto me dedico tiempo para mí. Este año decidí participar de la organización de esta maratón y me encantó. Todo fue muy lindo, las compañeras muy amables y estoy muy contenta por todas las comodidades que nos brinda la Municipalidad”.

“Está muy bueno que se genere esta oportunidad y esta actividad porque llegado a una determinada edad, está bueno tener como distenderse y pensar en uno”, agregó.

Por su parte, Belkis Peralta relató: “Hace tres años que voy a tejido en el barrio Mosconi. Esto es una belleza porque la persona que está deprimida y sola, o se siente mal, encuentra en estos lugares dónde y cómo sentirse bien. Esto es una terapia intensiva de alegría, tomamos mate, charlamos, la pasamos bien”.

“Hoy preparamos con las profesoras los cuadraditos para armar lo que van hacer frazadas para los más necesitados. Hoy todos necesitamos pero hay gente que está peor y puede tener más frío y no puede comprarlo. Esto nosotros lo hacemos y lo donamos”.

“De la maratón participo siempre, porque acá uno se encuentra con gente que hace mucho que no ve, es un día distinto a los demás. Está bárbaro que la Municipalidad organice este tipo de eventos, porque uno se siente bien y es una actividad gratuita”.