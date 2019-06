Viotti: "estamos verdaderamente cerca de poder lograr el objetivo" Locales 13 de junio de 2019 Redacción Por El candidato de Cambiemos piensa en llegar a la intendencia de la ciudad y pidió a aquellos "que no nos votaron y que votaron a algún candidato que ya no está, que nos den su apoyo", remarcó.

FOTO PRENSA L. VIOTTI CONFIADO. Viotti dijo que respeta a los demás partidos políticos, pero que desde Cambiemos se sienten con confianza para llegar a la intendencia.







El candidato a la Intendencia de Cambiemos empieza a acelerar en los últimos días de la semana, de cara al próximo domingo. Sabe que tiene una chance concreta de llegar a lo más alto, que el bloque lo respalda y que debe conservar esos votos cosechados el pasado 28 de abril, sumando además otra parte de la ciudadanía. "Por lo que uno palpa en la calle, creemos que estamos verdaderamente cerca de lograr el objetivo. Y todo eso hace que el esfuerzo propio y del equipo sea aún mayor", dijo en primera instancia Leo Viotti, quien más allá de sus declaraciones, dijo que es "muy respetuoso de todos los partidos políticos. Al estar inmiscuido todos los días en el trabajo que uno hace uno siente que está dando todo. Escucho mucho a terceros, a aquellos que están fuera del microclima y que son los que realmente te dan un termómetro de lo que está pasando. Y es justamente ahí donde uno cree que puede estar muy cerca que cualquier otra oportunidad que tuvimos, de este gobierno que lleva 28 años en la ciudad de Rafaela. Logramos ganar la interna y ahora pedimos a aquellos que no nos votaron y que votaron a algún candidato que ya no está, o los que no fueron a votar, o los que anularon su voto, que nos den su apoyo porque estamos muy cerca de que la ciudad de Rafaela dé vuelta una página que ha tenido cosas buenas y cosas malas. Es el momento de crecer, de dar un salto de calidad institucional en el Municipio para solucionar todos los problemas que los tenemos como habituales", expresó.

El ganador de la interna de Cambiemos volvió a hacer foco en la inseguridad que hay en la ciudad, dijo "que ha avanzado" y que por eso "necesitamos un gobierno distinto que explote mucho más eso que está ahí, que está esperando que venga alguien y le dé esa posibilidad de crecimiento. Las cosas que se han hecho bien las vamos a mantener. No se trata de venir y destruir todo", manifestó, criticando la gestión del oficialismo.

En otro tramo de la nota, Viotti se preguntó "¿qué más tenemos que hacer?" en relación al malestar de la inseguridad. "No vamos a solucionar todos los problemas de los rafaelinos, pero sí podemos hacer mucho para que todos esos porcentajes se vayan achicando", dijo y agregó que "durante mucho tiempo el discurso de Castellano tenía que ver con que la responsabilidad de la seguridad es de la provincia. Siempre se sacó el saco, nunca se puso al frente y perdimos muchísimos años. El problema hoy ha crecido y por eso necesitamos invertir en prevención de seguridad, que es lo que puede hacer el Municipio. Cámaras ya, tendido de fibra óptica a un centro de monitoreo más grande. Tenemos poca gente trabajando en seguridad. La plata se está malgastando en algunas otras cosas que no corresponden y esa plata tiene que ir a donde el vecino te lo pide. Con una buena inversión de 2 o 3 años en seguridad vamos a poder compensar esta falta de cámaras y un centro acorde. Ellos han generado durante todo este tiempo una dependencia con algunos sectores, porque están comprometidos. Nosotros tenemos la decisión política de venir a dar esos cambios que los vecinos nos piden", remarcó el actual concejal de la ciudad.

Además recordó la visita a la ciudad de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, diciendo que "fue un respaldo muy grande" y ahondó en los trabajos que está haciendo la funcionaria a nivel nacional. "Bullrich nos va a dar un respaldo esencial a nivel nacional para desarrollar un nuevo programa de seguridad ciudadana que dé mejoras y resultados en estos años", dijo.

Sobre el tema vivienda, expresó que "los lotes que tiene el Municipio los tenemos que poner cuanto antes a disposición de la gente y no especular. Hace un mes, de un día para el otro, lanzan un programa con 30 terrenos que el Municipio tiene ya hace tiempo en la ciudad. Hace años que lo tienen, y me pregunto porque lo hacen ahora, ya que 5 mil familias necesitan vivienda propia y esos 30 no les cambia la vida a esas 5 mil familias, pero al menos a un número de rafaelinos y no solo para sacar un rédito político", expresó Viotti y dijo que tratarán de agrandar el banco de tierras municipal "e incorporar terrenos desde el Municipio y el IMV y no en un solo sector. Hay que buscar en todos los sectores de la ciudad", finalizó.