Brawn pide sanciones claras en F1

El último Gran Premio de Canadá, celebrado en el circuito de Montreal, pasará a la historia como uno de los que mayor controversia generaron en los últimos tiempos.

Imágenes como las de Sebastian Vettel adjudicándose el dorsal número 1 tras cruzar la meta en primer lugar o negándose a subir al podio en una primera instancia, quedaron grabadas a fuego, especialmente en Ross Brawn.

El director deportivo de la Fórmula 1 pide que se expliquen mejor las sanciones impuestas, de modo que los aficionados sepan diferenciar lo que es una acción punible de lo que no.

"En el fútbol, pese a la llegada del VAR todavía se discute si una mano debe ser castigada con una penalización o no, por lo tanto, lo más útil sería trabajar con la FIA en soluciones que permitan a los comisarios explicar sus decisiones y cómo llegaron a ellas", sentenció Brawn.

Una vez aclarada su opinión al respecto, Brawn señaló que "no justifico de ninguna forma el comportamiento de Vettel en el paddock y por si hace falta, les digo a todos que pueden estar de acuerdo o no con las decisiones, pero los comisarios no tienen una agenda oculta y los fanáticos pueden estar seguros de eso".