En busca de Albino Verón Información General 13 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...







Por Edgardo Peretti



(NOTA 1)

El cementerio de la ciudad de Santa Fe es una inmensa ciudad de olvidos, dolores y recuerdos.

Con una multitud de cementos, bronces y alegorías que se perderán en el tiempo, recostado sobre la margen capitalina del siempre indomable río Salado y con la referencia del crematorio vecino que se nutre de lágrimas lejanas y despedidas que se traducen en el humo que se pierde camino a las islas.

El ingreso es una calle custodiada por los panteones de las familias patricias y otras que no lo fueron tanto, pero a quienes les sobró alguna moneda para estar allí, entre apellidos famosos. Más adelante, existe un sitial donde están los notables; algo más sencillo – algo, no tanto- pero enhiestos y casi soberbios, si no fuera por el detalle de lo que se acaba. Casi como un muestra de nombres de calles, avenidas y paseos.

Al fondo, casi como uno de esos parientes invitados por compromiso está la tumba de Carlos Monzón, uno de los grandes boxeadores de la historia; idolatrado por multitudes, huésped de honor en los grandes centros de la moda y los cabarets de París, igual que todos los que lo rodean, derrotado por las indescifrables (e ineludibles) acciones de la biología.

En una oportunidad conocí el sitio junto a Amílcar Brusa. Padre intelectual, quien con su bastón en una mano y un ramo de flores en la otra, se quedó mirando hacia la nada representada en sepulcro.

- Nunca nos tuteamos.- me dijo esa vez.

La tumba es sencilla. Simple. Apenas si tiene una fotografía de un Monzón ya maduro y sus datos.

Al lado, solitaria y gris, apenas una placa que se devora el almanaque, que ya comenzó su labor por los extremos. (Esto sigue).