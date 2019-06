Lo que se conocerá en agosto apuntando a una mejor genética SUPLEMENTO RURAL 13 de junio de 2019 Redacción Por La ganadería argentina se encuentra en un momento crucial. Por ello se apuesta a mostrar la genética de excelencia con la que cuentan las principales razas bovinas.

FOTO INTERNET GENETICA. En nuestro país se apunta a la incorporación de nueva tecnología.







En 2018 los volúmenes exportados de carne vacuna aumentaron 77%, generando ingresos por casi US$ 2.000 millones y es una de las actividades históricas de la provincia de Corrientes.

A su vez, estudios privados revelan que la comunidad agroalimentaria de Argentina está cambiando su modelo de negocios, al ver que existe un alto crecimiento de inversiones (a mediano plazo) en actividades vinculadas a la proteína animal. Sumado a ello, el productor argentino incorpora tecnología constantemente, y especialmente el ganadero invierte en genética y se esfuerza para ser cada vez más eficiente al momento de seleccionar reproductores que produzcan carne de calidad.

Frente a este escenario de grandes oportunidades, un informe de InfoCampo señala que Expoagro en La Rural de Corrientes apuesta a mostrar y a internacionalizar la genética de excelencia con la que cuentan las principales razas bovinas.



TIEMPO DE

PREPARATIVOS

Palpitando el encuentro de los actores de la comunidad agroindustrial en el Norte, las razas se preparan con toda la artillería para la gran cita que tendrán del 15 al 18 de agosto en Riachuelo (kilómetro 1016 de la ruta nacional 12).

En este sentido, Diego Rodríguez, director de la Asociación de Braford Argentina , expresó "en Corrientes y la región se encuentran más del 50% de las cabañas Braford y es un lugar de encuentro para mostrar la mejor genética Braford y un centro de negocios tanto para los vendedores como para los compradores locales, regionales e internacionales. Tan es así que ha mantenido el carácter de exposición patrocinada durante los últimos años.

La Asociación Argentina de Brangus, también hace varios años que participa de la exposición rural de Corrientes.

Al respecto, su gerente Facundo Rivolta resaltó "entendemos que el NEA y Corrientes, en particular, es una zona muy importante dentro del desarrollo ganadero de Argentina y la tercera provincia en cantidad de vientres para producir carne·.

De acuerdo al crecimiento sostenido observado desde el 2012, Rivolta analizó "vemos que la demanda de reproductores Brangus en los remates que se realizan en la Provincia, son super exitosos comercialmente y al año siguiente, los productores vuelven para seguir incorporando la mejor genética a sus rodeos”, y analizó "todas buenas razones para estar presentes en una exposición potenciada desde este año por la dimensión de sus organizadores (Exponenciar y la Sociedad Rural de Corrientes), y no tengo dudas que se instalará como la exposición ganadera más importante de la región".



UNA MUESTRA DE

SUMA IMPORTANCIA

En sintonía, para la Asociación Criadores Brahman de Argentina la muestra también resulta de suma importancia para la ACBA. Allí realizan la Exposición Nacional Brahman, la cual convoca a las cabañas más importantes del país, y los cabañeros se preparan y participan con los mejores ejemplares.

Al respecto, Ignacio Piñeiro, gerente de la ACBA detalló "para esta 18° Exposición Nacional Brahman, contaremos con más de 100 reproductores en pista tanto a bozal como corral e individuales. Traeremos como Jurado a Muskus Alfredo y de secretaria de jura a Lecuna Josefina, ambos de Santa Elena Ranch (Texas, Estados Unidos). Como así también contaremos con charlas técnicas de interés para los productores de la región".



EXPECTATIVAS POR

GENETICA BRANGUS

Desde la AAB tienen grandes expectativas de exponer genética Brangus de categoría A, como el nivel de la exposición lo exige. En relación a la edición del año pasado, esperan superar los 150 reproductores en pista y que más de 20 cabañas expongan su trabajo.

En este sentido, Rivolta indicó "participaremos con una oferta de reproductores acorde a las altas necesidades de la región, con expectativas de generar buenos negocios entre los productores de Brangus, que cada año eligen a la raza para producir eficientemente, lograr mejores precios en el frigorífico, y darle una mayor calidad al producto final en el plato".



RAZA BRAHMAN

Debido al gran interés que despierta la raza Brahman, sobre todo en el Norte argentino, Piñeiro, apuntó "esperamos más cabañas participantes y más ejemplares en pista que los que tuvimos el año pasado. El trabajo en genética y selección que vienen haciendo las cabañas es muy fuerte, lo cual asegurará una buena competencia y excelentes ventas".



RAZA BRAFORD

Por su parte, la asociación de Braford para esta edición de la exposición ha decidido elevarla de categoría, nominando como Exposición Organizada, lo que la pone a la altura en cuanto a requisitos, competencia y calidad de animales de la Exposición Nacional, Palermo y ExpoBra. “Esta apuesta acompaña y se fundamenta en el crecimiento de la muestra. También tendremos presencia institucional con nuestro stand y la participación de autoridades que acompañaran la muestra”, enfatizó Rodríguez.

Además de la gran vidriera que protagonizarán Braford, Brangus y Brahman, durante cuatro días, la muestra agroindustrial ofrecerá una atractiva grilla de actividades dado que se realizarán campeonatos de aparte campero y prueba de riendas, remates ganaderos físicos y televisados, como así también juras de las razas ganaderas Braford, Brangus, Brahman, y Búfalo.

Sumado a ello, los visitantes podrán vivir una experiencia única para conocer a los reproductores en sus cabañas mediante tecnología 3D y participar de las disertaciones que se brindarán en el auditorio.