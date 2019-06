Vacas y vaquillonas de tambo en línea con nuevos precios de leche SUPLEMENTO RURAL 13 de junio de 2019 Redacción Por En remates realizados en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, las vacas y vaquillonas de tambo van encontrando nuevos valores, que sintonizan con los precios que la leche va adquiriendo en tranquera de tambo.

La falta de reacción de las vacas en lactancia, el aumento de descarte a partir de la buena opción de vender el refugo para carne destinada a China, y la mayor cantidad de animales "rotos" por las inclemencias climáticas, están jugando a favor de una gran fluidez en el negocio de venta de vacas y vaquillonas, y un incremento de precios.

Este cuadro de situación está sostenido también por los buenos precios de la leche, ya que se espera que el promedio de la leche remitida en mayo se mueva en torno a los 15 pesos.



Organizados por la Cooperativa Guillermo Lehmann y con el martillo de Miguel Romano, en la jornada del pasado jueves en el remate de La Playosa (Córdoba), con una entrada de 502 vaquillonas adelantadas y paridas se logró un máximo de 65.000 pesos y un mínimo de $ 50.000 con un promedio de 61.800 pesos, las vaquillonas para entorar hicieron un máximo de $30.000, un mínimo de $ 22.000, y un promedio de 25.800 pesos, en tanto que las terneras se comercializaron con un máximo de $ 20.000, un mínimo de $ 10.000, promediando los 14.800 pesos.

La semana anterior, en la Sociedad Rural de Santa Fe y en un remate de piezas de tambo se lograron estos precios: vaquillonas adelantadas y paridas mínimo promedio $ 74.800, con un mínimo de $ 50.000 y un máximo de $ 90.000, las vaquillonas con preñez de 3 a 4 meses promediaron $ 40.000 (mínimo 35.000, máximo 45.000), las vaquillonas para entorar hicieron un promedio de $25.400 (mínimo $22.000 y máximo $30.000), las terneras un promedio de $16.800 (mínimo $14.000 y máximo $20.000), mientras que los toros se comercializaron entre $90.000 y 120.000.



Por entonces, de acuerdo a TodoAgro el reconocido martillero Miguel Romano (de La Lehmann) con relación al mercado de ejemplares dijo "veo un mercado muy ágil en general, muy firme, con un gran faltante de oferta".

Además los tradicionales criadores y vendedores de vaquillonas redujeron su negocio casi un 50 por ciento por lo que esta fuente de provisión tampoco aporte para "calzar" la notable demanda.



El 27 de mayo en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, la firma Sáenz Valiente Bullrich remató 800 cabezas de la raza Holando del Tambo Los Claveles de la localidad de Líbano, partido de General La Madrid.

Allí la vaca fresca se vendió de $50.000 a $60.000, los conjuntos más atrasados se movieron entre $30.000 a $40.000, y la vaquillona promedió $48.000.



Semanas atrás la familia Caisutti, uno de cuyos integrantes generó un video del impactante de las inundaciones en Arroyo Algodón, que tiene en el Facebook de TodoAgro más de 360.000 reproducciones, decidió vender todo su tambo.

"Vendimos porque no daba para más, todavía tenemos mucha agua en el tambo, tuvimos que tirar la leche dos días, los animales se vinieron abajo y no los podíamos recuperar más. Por lo que charlamos en familia, y decidimos vender el tambo", dijo por entonces Armando Caisutti.

El día de la venta llegó y así fue que a fines de mayo, con la organización de Emilio J. Servatto, se realizó la venta en las instalaciones de la firma rematadora en Oliva, en el centro de la provincia de Córdoba.

"El remate fue muy bueno, podríamos ponerle un 9 en general. Pese a que el estado de la hacienda no fue el óptimo se vendió bien, rápido y ningún lote pasó dos veces, vendiéndose todo lo ofrecido en lotes de 4, 5 4 y 6 vacas", dijo Caisutti según lo informado por TodoAgro.

Los precios estuvieron a tono con lo ofrecido.

La vaquillona recién parida y la vaca fresca de primera y segunda parición se movió entre $45.000 y $60.000; todos los planteles de tercera parición se vendieron entre $38.000 y $45.000, mientras que la vaca seca promedió $33.000, y las vacas adultas promediaron los $28.000.

"El promedio de todo el tambo fue de $36.500 más Iva, el establecimiento era libre de brucelosis y tuberculosis y todo fue muy positivo y rápido. Los 280 animales se vendieron en una hora y media. Los compradores llegaron desde Villa del Rosario, Cintra, Alto Alegre, entre otras zonas productivas", comentó Armando Caisutti.