Revocan fallo que preveía millonaria indemnización Nacionales 13 de junio de 2019 Redacción Por La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo de la CNAT, que había determinado 26.4% de incapacidad y $8.016.552 aproximadamente (capital e intereses) de indemnización, a un trabajador de la industria pesquera, por haberse lastimado el dedo meñique.

FOTO ARCHIVO CORTE SUPREMA. Bajó sustancialmente la indemnización establecida en un juicio laboral.







La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que estipulaba una indemnización de más de 8.000.000 de pesos para un trabajador de la industria pesquera por haberse lastimado un dedo meñique.

En su sentencia, la CNAT había determinado un 26,4 por ciento de incapacidad y $8.016.552 aproximadamente (capital e intereses) de indemnización para el operario.

En este caso la Sala I había condenado a la empleadora y a la ART, de manera solidaria, por un accidente laboral causado por un golpe que sufrió un trabajador en un dedo meñique, se informó ayer a la prensa.

Al operario se le debía pagar, según resolvió la CNAT, una suma actualizada superior a los ocho millones de pesos en concepto de daño moral y material.

El caso en cuestión, "Cannao, Néstor Fabián c/ Congeladores Patagónicos S.A. y otro s/ Accidente - Acción Civil", fue iniciado a partir de un siniestro ocurrido en un buque pesquero en octubre de 2012, cuando el trabajador golpeó su dedo meñique contra un cajón de langostinos congelados.

Las apelaciones de la empresa y de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) llevaron el reclamo hasta la Corte Suprema, que revocó el fallo de la CNAT por "irrazonable y desmesurado", se informó a la prensa. Con 3 votos a favor de los magistrados Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda-con su propio voto) y 1 por art. 280 Horacio Rosatti - la CSJN revocó la sentencia de la Sala I CNAT.

La Sala I de la Cámara había considerado civilmente responsable a la empresa y a la ART condenando solidariamente al empleador (artículo 1113 del anterior Código Civil) y a Provincia ART (art.1074) a reparación integral.

El monto de la condena fue fijado en $1,8 millones por daño material más $400 mil por daño moral, cifras que actualizadas superaban los 8.000.000 de pesos.

"De esta manera, el máximo tribunal vuelve a poner un freno a las sentencias arbitrarias emanadas de algunas salas de la CNAT y a encender una señal de advertencia al resto de los peritos y tribunales del país, fijando jurisprudencia acerca de la correcta medición de los daños y de la utilización eficiente del Baremo (tabla de medición de incapacidades)", resaltó la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) en un comunicado de prensa.



FUNDAMENTOS

En su fallo, la Corte apuntó a la arbitrariedad de la pericia que había estimado 26,44% de incapacidad consistente en 14% por disminución de movilidad, 10% por reacción vivencial anormal neurótica y 2,44% por factores de ponderación, mientras que la tabla de evaluación de incapacidades del Decreto Nº 659/96 prevé un 5% por la amputación del dedo mencionado. Es decir, por la lesión más grave. Por lo tanto, consideró que frente a esta pauta normativa el grado de incapacidad fijado por la perita se presenta prima facie irrazonable y desmesurado.

En relación a la pericia remarcó, también, que se habían cuantificado los rubros sin indicarse cálculo alguno que sustentase la condena. Y que se había admitido un porcentaje de incapacidad determinado por la perito médica quien no había dado respuesta a las serias objeciones planteadas a sus consideraciones y conclusiones.

Cabe resaltar que en referencia a la cuantificación de los daños, en su voto, el Dr. Maqueda señaló que si bien el reclamo no se había articulado por la vía especial de la Ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) no puede desconocerse el valor que, como pauta de ponderación objetiva, tienen los indicadores y baremos contenidos en el referido decreto (refiere al Dec. 659/96).

Desde la UART indicaron que los ejemplos de disparates y arbitrariedades periciales son numerosos. En este sentido, advierte que se vienen detectando: 31% de incapacidad por esguinces curados; 34% por algias; 28.7% por fracturas curadas; 32,2% por cortes; 32% por traumatismos subsanados, todos ellos abultados con un alto porcentaje de daño psicológico. En el promedio se releva un alejamiento de 17.5% de los parámetros del Baremo. Lo cual genera un importante sobrecosto, no incluido en la prima que las empresas paga y que torna infinanciable el sistema.

"Entendemos desde la UART, que este tipo de cuestiones vuelve a poner la clara necesidad y urgencia en la conformación de los Cuerpos Médicos Periciales o Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito de la Justicia, tal como determina la Reforma a Ley de Riesgos del Trabajo, Ley 27.348 aprobada en febrero de 2017. Tales Cuerpos deben ser integrados por peritos expertos en la materia, elegidos por concurso, que cobren honorarios por acto médico y no a porcentaje del daño que ellos mismos determinan y que apliquen el baremo en sus determinaciones", subraya la entidad.

Por último, subraya que "la puesta en marcha de los mismos está en cabeza de las máximas autoridades Judiciales de las provincias que adhirieron a la Ley y de la CSJN en CABA" a la vez que manifestó su confianza "en que esta inadmisible demora que genera enormes sobrecostos a toda la economía pueda ser subsanada a la mayor brevedad".