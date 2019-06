Giustiniani: “somos la garantía para sancionar las leyes” Locales 13 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

GIUSTINIANI. El diputado busca renovar su banca.







El diputado de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani, se presenta como candidato a renovar su banca en las elecciones de este domingo 16 de junio y resalta la importancia de lograr una pluralidad de voces en la Legislatura que instale temas de los que “nadie quiere hablar”. “No somos levanta manos del poder ni calienta sillas”, asegura Giustiniani, tras remarcar los principales proyectos que deben abordarse como empleo, vivienda, educación y valor de las tarifas.

"Como legisladores -continuó Giustiniani- podemos dar respuestas a todo esto, y también queremos avanzar en nuestro proyecto que protege a trabajadores en esta crisis económica así como a las pymes e industriales".

"Si nuestro espacio, Igualdad y Participación, no hubiera estado en la Cámara de Diputados nadie hubiera hablado de temas fundamentales para la gente. Lamentablemente, iniciativas que logramos aprobar hoy duermen en la Cámara de Senadores", advirtió Giustiniani, quien lidera una nueva opción política "independiente a los partidos tradicionales de la provincia", remarcó el candidato.

En tanto, describió cómo observa los comicios en la provincia, donde dijo que "creemos que va a ser una elección muy reñida. Y después de años de democracia la gente ya sabe cómo votar, no es lo mismo votar a gobernador que diputados. En diputados provincial, que es la categoría en la que competimos desde nuestro espacio Igualdad y Participación, decimos que es necesario voces que no sean levanta manos del poder. La gente nos conoce, conoce mi trayectoria, no somos “calienta sillas” y sabe que somos garantía de honestidad y trabajo, y garantía para debatir temas que el poder muchas veces no quiere que lleguen a la legislatura", destacó.

Además, Giustiniani, expresó que "queremos continuar con una labor que hicimos durante estos 3 años e instalando temas de los que nadie hubiera hablado. Entre ellos, el tema de los tarifazos, que claramente conspiran contra todo, las industrias, las pymes, las economías familiares. Esa media sanción que dimos por una ley de mi autoría es muy importante para que las tarifas no estén por encima de los aumentos de salarios y de la inflación. Otro tema es la educación: planteamos una ley que fije una política de Estado independientemente del gobierno de turno, que garantice calidad y un piso presupuestario. También marcamos nuestra oposición al pacto fiscal que en definitiva no significó ningún beneficio para Santa Fe porque todavía estamos reclamando los millones que Nación nos debe", mencionó.

Cuando tuvo que referirse al futuro y de sus planes para los próximos años, el diputado destacó que "en materia de leyes para llamarse progresista la provincia de Santa Fe debería tener no sólo una ley de educación sino también una ley de defensa del consumidor, ley de acceso a la información y de ética pública, una reforma tributaria y la ley de servicios públicos que limiten los tarifazos y que hoy está esperando su sanción definitiva en la Cámara de Senadores. Son temas fundamentales que no pueden quedar a discreción del funcionario de turno. También presentamos 10 propuestas para acercar la vivienda a la gente, para los que alquilan, para los que no tienen techo propio y para los que tomaron un crédito UVA. Hay que multiplicar por 10 el actual presupuesto que hoy es de sólo el 1,2 por ciento", lanzó.



ELECCION REÑIDA

Giustiniani sabe que no será fácil y que la pelea puede ser muy cerrada. Sobre esta visión, destacó que "el oficialismo ya tiene su representación y la principal oposición también, por eso es necesario que bloques como el nuestro, que son minoritarios, mantengan una representación para que el debate sea plural, para que existan voces que más allá de los intereses de la política de un gobierno puedan defender la política hacia la sociedad. Es positivo que no exista una Legislatura monocolor y por eso pedimos el acompañamiento a la sociedad con su voto el próximo 16 de junio", finalizó.