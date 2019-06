La definición, en la última y con cruces muy prometedores Deportes 13 de junio de 2019 Redacción Por Primera C. El torneo de Divisiones Juveniles se metió en su etapa final. En la Mayor hay tres líderes y en la Menor dos. Todo lo que pasó y lo que se viene en la gran definición.

FOTO FACEBOOK DE EGUSQUIZA. / Uno de los equipos del CASI, que se enfrentó con Defensores de Frontera.







El torneo Apertura de Divisiones Juveniles de la Primera C jugó su cuarta y penúltima fecha y aún no hay definición. En la Mayor, son tres los líderes y cualquier cosa pueda pasar en la última fecha, destacándose el cruce entre Susana y los de la Villa San José, dos de los líderes; el restante, San Isidro, estará visitando a Aurelia.

En la Menor son dos los punteros y chocarán en la última: Los de Frontera y San Antonio.

A continuación, todo lo ocurrido en la fecha 4°, posiciones, goleadores y lo que se viene:



Juvenil Mayor: Belgrano de San Antonio 0 – Deportivo Susana 3 (Juan Schonfeld y Lautaro Sánchez x 2), San Isidro de Egusquiza 1 (Maximiliano Palacio) – Defensores de Frontera 0, Juventud Unida de Villa San José 2 (Fabricio Gorlino x 2) – Sportivo Aureliense 1 (Matías Domingorena). Goleador: Fabricio Gorlino (Juv. Unida), con 4 goles.



Posiciones: San Isidro 9, puntos; Susana 9; Juventud Unida Villa San José 9; Sp. Aureliense 7; Def. de Frontera 1; Belgrano 0.



Juvenil Menor: Belgrano de San Antonio 3 (Alexis Pavón x 2 y Francisco Ramírez) – Deportivo Susana 0, San Isidro de Egusquiza 0 – Defensores de Frontera 4 (Fabricio Rampa, Leonardo Ludueña y Gonzalo Zapata x 2). A Juventud Unida de Villa San José le dieron los puntos ya que Sp. Aureliense no presentó la divisional. Goleador: Alexis Pavón (Belgrano), con 3 goles.



Posiciones: Def. de Frontera 12, puntos; Belgrano 12; Juventud Unida 6; Dep. Susana 4; San Isidro 1; Sp. Aureliense 0.



Próxima fecha (5° y última -23/06): Deportivo Susana vs Juventud Unida de Villa San José, Sportivo Aureliense vs San Isidro de Egusquiza, Defensores de Frontera vs Belgrano de San Antonio.