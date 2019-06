Bochazo festejó en Los Nogales

Bochófilo Bochazo se consagró campeón del torneo Preparación de la Zona Sur al ganarle en el desempate por el primer puesto a Sp. Santa Clara por 4-3 en una definición que se estiró hasta los penales, luego de igualar en el tiempo reglamentario sin goles.

En el elenco de San Vicente vieron la roja Marcelo Córdoba (30m ST) y Diego Pariani (38m ST). Mientras que en Santa Clara se fue expulsado Nahuel Barbero (14m ST).

En Reserva el campeón fue Moreno de Lehmann, que se impuso 4-3 ante Dep. Bella Italia en los penales, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Los encuentros se jugaron en cancha de Ferrocarril del Estado con un buen marco de público.



SE VIENE EL APERTURA



Finalizado el torneo Preparación de la B, se pone en marcha el Apertura. El mismo dará comienzo este viernes con dos adelantos, mientras que la primera fecha se completará el próximo lunes feriado.

Por la Zona Norte, mañana jugarán Independiente Ataliva vs Deportivo Bella Italia, desde las 22 hs. Por el lado de la Zona Sur jugarán, a las 21.45 hs., Zenón Pereyra vs Deportivo Josefina.

Los otros cruces: Norte: Arg. Vila vs Ind. San Cristóbal, Sp. Roca vs Arg. Humberto, Dep. Aldao vs Moreno. Libre: Tiro Federal. En la Sur: Atlético (MJ) vs San Martín, La Hidráulica vs Sp. Santa Clara, Atl. Esmeralda vs Bochazo. Libre: Libertad E.C.