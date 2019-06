Todo lo que hay que saber de la Copa América que se viene Deportes 13 de junio de 2019 Redacción Por El torneo se inaugurará este viernes con Brasil-Bolivia en el Estadio Morumbí. La selección argentina tendrá su primer partido el sábado 15 vs Colombia.

FOTO WEB EN BRASIL. / Se viene la Copa América que tendrá estos tres grupos.







La Copa América de Brasil que comenzará este viernes será la 46ª edición del torneo continental que tiene a Uruguay como máximo ganador con 15 títulos, seguido por Argentina (14) y el país anfitrión (8).

Las 10 selecciones que componen la Conmebol serán protagonistas, además de los dos combinados invitados como los casos de Qatar y Japón, ambos de la federación asiática.

Argentina disputó cuatro de las últimas cinco finales aunque no pudo celebrar en ninguna: cayó ante Brasil en 2004 y 2007 y frente a Chile en 2015 y 2016.

Este viernes 14 de junio comenzará el torneo con el duelo entre el anfitrión Brasil y la selección de Bolivia en el Estadio Morumbí de San Pablo. Este será el único partido de la jornada inicial ya que el otro compromiso del Grupo A –entre Venezuela y Perú– se jugará el sábado 15 de junio.

El encuentro comenzará a las 21:30 de Brasil, Argentina, Uruguay (20.30 de Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia / 19.30 de Colombia, Perú y Ecuador). En Argentina, TV Pública transmitirá este evento.

La selección argentina integrará el Grupo B junto con Colombia, Paraguay y Qatar. Jugará en tres turnos distintos a lo largo de la fase de grupos.

El debut del equipo conducido por Escaloni será el sábado ante Colombia (19hs), luego se medirá con Paraguay, el miércoles 19 a las 21.30hs en el Mineirao de Belo Horizonte; el cierre será ante Qatar, el domingo 23 a las 16hs en el Arena do Gremio, Porto Alegre.

Los cuartos de final los compondrán los tres primeros de cada zona y sus respectivos escoltas. También se sumarán los dos mejores terceros en la tabla acumulada.

Si Argentina termina como líder de su grupo jugará el viernes 28 de junio en San Pablo ante el 2° del Grupo C. En caso de finalizar en la segunda posición, su llave de cuartos de final se desarrollará en Río de Janeiro también el 28 de junio frente al 2° del Grupo B.

Si es uno de los mejores terceros deberá esperar al otro que lo acompañará aunque las opciones son jueves 27/6 en Porto Alegre o sábado 29/6 en Salvador de Bahía.

La primera semifinal será el martes 2 de julio en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte y la segunda será el miércoles 3 de julio en el Arena do Gremio de Porto Alegre. El sábado 6 de julio en el Arena Corinthians de San Pablo se llevará a cabo el choque por el tercer puesto.

El domingo 7 de julio se desarrollará la gran final en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 17 (hora de Brasil). El dueño de casa lleva 12 años sin arribar a un partido definitorio de Copa América (2007 ante Argentina).