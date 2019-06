Macri-Pichetto será la fórmula presidencial de Cambiemos Nacionales 12 de junio de 2019 Redacción Por El presidente confirmó el binomio a través de Twitter y dijo: "Quiero anunciarles que Miguel Angel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la Nación".

FOTO NA FORMULA. Macri y Pichetto siempre mantuvieron buena relación.







BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Mauricio Macri estará acompañado en la fórmula nacional de Cambiemos por el senador nacional del bloque Justicialista Miguel Ángel Pichetto, en una sorpresiva decisión adoptada a más de una semana del cierre de listas y en paralelo a las negociaciones de Sergio Massa para confluir con el peronismo kirchnerista.

El propio Macri, pasadas las 16:00 y cuando los rumores sobre esa fórmula no hacían más que multiplicarse, confirmó a Pichetto como su candidato a Vicepresidente y aseguró que "es un hombre de Estado", a quien respeta "por su compromiso con la Patria y las instituciones".

"Es un hombre de Estado, que con el correr de las difíciles años de gobierno supe conocer y respetar por su compromiso con la Patria y las instituciones", expresó Macri en un mensaje que subió en las redes sociales.

El mandatario nacional agregó: "Los argentinos nos enfrentamos a una oportunidad histórica de consolidad nuestra democracia. En las próximas elecciones decidiremos si queremos vivir en una república o volver a un autoritarismo populista".

Se trató de un anuncio adelantado y sorpresivo, ya que fuentes del propio Gobierno en los días previos consideraban que la decisión se tomaría la semana próxima y que las mayores chances para ocupar la candidatura a Vicepresidente estaban en algún dirigente de la UCR, principal socio del PRO en la alianza oficialista, e incluso no descartaban que permaneciera Gabriela Michetti.

Varias legisladoras del radicalismo estaban en la lista de potenciales compañeras de fórmula del líder del PRO, aunque finalmente el binomio oficialista estará integrado por dos hombres.

La semana pasada, en una entrevista televisiva Pichetto había sugerido que un posible balotaje entre Macri y Alberto Fernández se inclinaría por el actual mandatario.

De esta forma, como antes lo hiciera Cristina Kirchner cediendo su candidatura presidencial a Alberto Fernández y negociando con Massa, Cambiemos amplió su espacio con la incorporación de un peronista histórico y que desde su función como jefe del bloque Justicialista en la Cámara alta trabajó junto a los ex presidentes de ese partido Carlos Menem y Néstor y Cristina Kirchner.

Varios dirigentes de la UCR venían reclamando al Gobierno ampliar su base de sustentación de cara a las elecciones, negociando la llegada de dirigentes de otras expresiones políticas más allá de los actuales socios de Cambiemos.

En tanto, el Gobierno reconoció que tras la incorporación del senador peronista, Cambiemos podría modificar su nombre y ese será uno de los temas que se tratarán en una reunión que se hará este miércoles en la Casa Rosada con referentes de la UCR.

"Macri me ha honrado, inmediatamente le dije que sí, no hubo dudas", dijo Pichetto, en una conferencia de prensa en el Senado y señaló que la decisión de aceptar la candidatura a la Vicepresidencia fue "personal" y basada en que comparte con el Gobierno "una visión capitalista" y que "nunca es bueno que vuelva el pasado".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que en el Gobierno estaban "muy contentos de que el senador Pichetto haya aceptado la propuesta de acompañar al Presidente" y dijo que están abiertas las puertas del oficialismo para todos aquellos que "compartan nuestra agenda, nuestros valores, de una democracia republicana, con libertades y abierta al mundo, y no regresar al autoritarismo populista que gobernó en años anteriores".

Además, el funcionario remarcó que el Presidente previamente a tomar la decisión "escuchó a todos los que sugirieron nombres y perfiles" para el cargo y que fue consultada con el radicalismo y la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La iniciativa a su vez terminó de enterrar la posibilidad del denominado "Plan V", de que Macri cediera la candidatura presidencial a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien en Twitter felicitó al senador peronista.

"Celebro la decisión de que Miguel Pichetto sea quien acompañe a Mauricio Macri. Estoy convencida de que la apertura y la búsqueda de consensos es la mejor forma de seguir construyendo la Argentina que nos merecemos", sostuvo la mandataria provincial.

Ahora, el frente oficialista se prepara para la discusión por las listas de candidatos, luego de que la UCR resignara la vicepresidencia, a partir de hoy en la Casa Rosada.