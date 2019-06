Piden la declaración de emergencia vial en el tramo urbano de la Ruta Nº 34

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la última sesión ordinaria del Cuerpo Deliberativo local, tal como lo informáramos en la edición del pasado viernes, tuvo ingreso un proyecto, elaborado por Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri, por el que se requiere declara la emergencia vial en el tramo urbano de la Ruta Nacional Nº 34 "Martín Miguel de Güemes", desde el área prensa del cuerpo colegiado, en reciente informe de prensa, abundaron en detalles relativos a este proyecto, cuyo contenido reproducimos seguidamente.

En la última Sesión Ordinaria ingresó un proyecto, autoría de los concejales Fernando Cattaneo y Oscar Trinchieri, por medio del cual se propone declarar la Emergencia Vial del tramo urbano de la Ruta Nacional Nº 34 dentro de la jurisdicción de Sunchales, por el plazo de seis meses, prorrogable automáticamente en caso de no intervención.

Frente a esta presentación y luego del intercambio de opiniones al respecto, el Cuerpo Legislativo decidió girar la propuesta a Comisión para su correspondiente análisis.

En la iniciativa se expresa como fundamento principal “el estado de falta de mantenimiento, señalización y terminación, luego del intempestivo abandono de las obras de construcción de la autovía desde hace aproximadamente un año, generando ello una potencial situación de inseguridad y riesgo, no solo para la importante cantidad de vehículos que transitan en una ruta de comunicación que une varias provincias del país, sino por ser una vía de intenso tránsito para gran parte de los ciudadanos”.

Los autores del proyecto de Declaración expresan también en sus fundamentos “la imperiosa necesidad de promover la defensa de las personas de transitar una ruta en condiciones y asimismo de resguardar sus vidas, sin perjuicio de generar una acción que permita a los vecinos de la ciudad de transitar con seguridad por su localidad, siendo necesario para ello exigir a las autoridades nacionales correspondientes la realización de las obras pendientes y/o la incorporación de sistemas que propendan a un mayor y mejor control del tránsito”.











Proyecto de Minuta de Comunicación sobre el área de servicios







Por su parte, la concejal María José Ferrero, presentó ante sus pares un proyecto de Minuta de Comunicación, por medio del cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, para que en el plazo perentorio e improrrogable de cinco días hábiles, informe detalles de los servicios que se brindan en el área de servicios de la ciudad.

Esta iniciativa también fue girada a Comisión para su análisis.

Al respecto de la presentación realizada, la autora del proyecto afirmó que “debido a la existencia de reclamos por falta de prestaciones de servicios básicos, tenemos la necesidad de conocer cuál es el estado del mantenimiento y/o proyección de ripiado; habitualidad y horarios estimados en los que se realiza el riego de calles; y cantidad de luminarias instaladas y en funcionamiento dentro del área señalada”.

También se expresa en los fundamentos en relación al ripio que “es necesario no sólo para que los clientes o empresarios ingresen a los distintos talleres, sino también para que en los casos de emergencia puedan ingresar bomberos, ambulancias, policía, fuerzas auxiliares, etc.”.